La conmovedora carta de una detenida para su familiar: “No se preocupen por mí” (carta)

Luego de la requisa realizada en el Centro de Detención Preventivo de la PNB en Pata é Palo, la mañana del día miércoles 27 de septiembre, una tensa calma se vive en los alrededores.

Entre las historias de los familiares que se encuentran en las inmediaciones del recinto, surgió la conmovedora carta de una detenida a su padre, “No se preocupen por mí”.

A continuación la carta:

Para: Mi papi

De: L+++ Su hija

Hola papi ción… Cómo está? Yo bien gracias a Dios. No se preocupe por mí que yo estoy bien, eso sí solo necesito útiles personales, no tengo jabón ni desodorante, no tengo nada y también necesito ropa, tráiganme la que yo tengo por allá. Perdí las sandalias y los zapatos, y la ropa interior, si encuentra también tráigame otro bolsito porque también lo perdí.

Nota: No se preocupe papi que yo estoy bien… acuérdese de traerme lo que le estoy pidiendo

Ni pantaletas tengo.

No tengo nada…

Lo Quiero Mucho Cuídese. No se preocupe por mí.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto.