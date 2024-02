¡Talento Guaro! Barkicity estrena sencillo musical dedicado a la Vinotinto

La música es una forma de expresar emociones y sentimientos, y en el caso de la Vinotinto, es una manera de mostrar el apoyo incondicional que tenemos por nuestro equipo. Cada vez son más los artistas que se suman a esta iniciativa, creando letras y ritmos contagiosos que resuenan en cada rincón del país. Este es el caso de Barkicity record, un grupo de 5 jóvenes barquisimetanos que se unen para cantarle a la selección nacional.

Estas canciones se convierten poco a poco en himnos no oficiales que nos unen como venezolanos y nos hacen sentir orgullosos de nuestra selección; Daxel, Sneiked, Legendary, Degnnix el Rottwailer, y Navazz, conocidos por su nombre artístico, son oriundos del estado Lara, y están promocionando el tema “Uve” inspirado en la selección nacional de fulbol, futsal y de béisbol, por sus recientes victorias.

En entrevista especial para Somos TV, manifiestan que es un tema cargado de ritmos Funk, que lo hacen bastante pegajoso, “es un tema que hicimos especialmente dedicado al deporte y a la cultura nacional y barquisimetana y las hazañas que han logrado y la fe que le da la población en cada partido, y decidimos unirnos para realizar este tema deportivo y compartir nuestra alegría con el público de Barquisimeto y Venezuela”, comenta Sneiked.

Inspirados inicialmente en la frase que se popularizó de “Mano tengo fe”, “Uve” es una apología de dicha expresión, “quisimos hacer sentir en el corazón de todos los larenses esa convicción que tenemos que nuestra selección va al Mundial”, enfatiza el cantante.

Barkicity surge para unir a todos esos artistas emergentes de Barquisimeto, “en la unión está la fuerza, nosotros venimos de un barrio al oeste de la ciudad pero nuestra visión va más allá de este poblado y queremos representar Venezuela” manifiesta Legendary.

Cada integrante tiene su género y ritmo en particular que los identifica, unos más inclinados al Underground, reggaeton, Drill, Rap, Trap; todos manifiestan que su pasión por la música surgió desde muy pequeños, inspirados por grandes artistas de la cultura urbana venezolana. “En mis cumpleaños siempre ponía un karaoke y siempre animaba a mis compañeros”, resalta uno de los integrantes.

Navazz, señala que su pasión por la música y por escribir nace al escuchar otros artistas, “un día me dije ‘si ellos pueden yo también puedo’ voy a empezar a escribir cosas de lo que la gente habla y siente, porque a veces hay personas que no lo manifiestan y nosotros somos como la influencia de esas personas que callan, lo que ellos no pueden decir nosotros lo expresamos en diferentes estilos musicales”.

Por su parte, Degnnix resalta que el próximo jueves 29 de febrero estarán estrenando un nueva tema musical llamado “Westzone” que pueden disfrutar por todas sus redes sociales. “Barkicity se trata la unión de varios colegas que apoyan los chamos que quieran hacer música”.

“A todos estos nuevos talentos que quieren incursionar en la música, les digo que esto se trata de disciplina y constancia, ‘si lo haces de corazón todo te va a salir bien, Barkicity está con los brazos abiertos para todos”. finalizaron los cantantes.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto