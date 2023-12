Sufren enfermedades en la Ruezga Sur por desborde de cloacas

Vecinos del sector ocho de la urbanización Ruezga Sur, específicamente en la vereda 13, sufren desde hace varios años de un grave desborde de aguas servidas que los tiene afectados en sus viviendas y también en la salud de cada una de las familias que habitan cerca del borde de la quebrada.

Mayeli Vizcaya, dijo que esta problemática tiene aproximadamente cinco años afectándolos: “Hemos hecho reportes por la Ven APP, se han enviado cartas a HIDROLARA, vino una cuadrilla que trató de destapar pero no pudieron, quedaron que iban a volver y no hemos tenido respuesta desde hace tres meses“, indicó.

La vecina de la zona, explicó que cuando llueve sufren bastante porque la vereda se inunda y se mezcla el agua de cloacas con el agua de lluvia: “Necesitamos que nos solucionen porque aquí hay niños pequeños, afectados y también hay personas con discapacidad“, afirmó.

Además, Vizcaya indicó que las siete familias que habitan en la vereda han padecido enfermedades respiratorias y dengue, por lo que piden una pronta solución por parte de las autoridades.

“Aquí no tiene salida el agua, la vereda no tiene desagüe y la cloaca no tiene por donde salir“, concluyó Vizcaya.

