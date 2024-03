Subsecretario de EEUU para el Hemisferio Occidental: “El Presidente Maduro no está cumpliendo con lo que asumió en Barbados”

Estados Unidos acusó el jueves al gobierno venezolano de no cumplir con algunos de sus compromisos clave que resultaron en el alivio de las sanciones estadounidenses el año pasado, a pesar del anuncio de esta semana de la fecha del 28 de julio para las elecciones presidenciales.

En declaraciones a un grupo de expertos en Washington, Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, había tomado una serie de pasos en la “dirección equivocada”. Estas medidas, dijo, incluyen mantener la prohibición electoral de María Corina Machado, la principal candidata de la oposición, y arrestar a decenas de activistas de la oposición.

Washington ha prometido volver a imponer sanciones al vital sector energético del estado miembro de la OPEP a mediados de abril, a menos que se permita a Machado postularse y el Presidente Maduro cumpla otras promesas hechas en un acuerdo con la oposición en Barbados en octubre.

“Los plazos son ajustados y no queremos prejuzgar cómo resultarán las cosas, pero la dirección que tomará (el gobierno del Presidente Maduro) es profundamente preocupante”, dijo Nichols.

“Esperamos trabajar con actores democráticos en Venezuela y nuestros socios en la región para determinar cómo respondemos”, agregó.

Machado, un ingeniero industrial de 56 años que ganó abrumadoramente las primarias de la oposición en octubre, ha rechazado la posibilidad de un candidato sustituto, diciendo que su prohibición es ideada por el gobierno del Presidente Maduro para protegerlo de un rival viable. La prohibición se ha mantenido en un momento en que el Primer Mandatario, Nicolás Maduro enfrenta un apoyo cada vez menor entre la base tradicional de su partido socialista.

El anuncio del martes de una fecha electoral marcó el cumplimiento parcial de la promesa de Maduro de celebrar elecciones en la segunda mitad de 2024, pero también prometió que la votación sería competitiva y monitoreada internacionalmente y que los presos políticos serían liberados.

“Está muy claro que la parte del Presidente Maduro no está cumpliendo con los compromisos que asumió en el acuerdo de Barbados”, dijo Nichols en la conferencia patrocinada por Americas Society/Council of the Americas.

“Tenemos que ser muy claros en que los incentivos que nosotros y creo que otros miembros de la comunidad internacional hemos puesto sobre la mesa para avanzar hacia unas elecciones competitivas en Venezuela no han sido suficientes para motivar las reformas y la apertura que el lado del Ejecutivo Nacional, Nicolás Maduro cree que pondrían en peligro sus intereses. el gobierno o su gobernanza, su administración, en riesgo”.

