Shakira estrenará el álbum “Las mujeres ya no lloran” en marzo

Ya es oficial, la cantante colombiana, Shakira, anunció el lanzamiento de su nuevo álbum musical, titulado “Las mujeres no lloran”.

A través de sus redes sociales, especificó que el estreno está previsto para el 22 de marzo y, como era de esperarse, la expectativa entre sus fanáticos está al tope. Vale mencionar que han pasado siete años desde su último lanzamiento, El Dorado, en 2017.

“Mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola, sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”.

Durante el juego del Super Bowl LVIII entre Kansas City Chiefs y San Francisco, Shakira dejó entrever un gran proyecto en puerta. Por lo que este 15 de febrero reveló que el proyecto se trata nada más y nada menos que de su décimo segundo álbum musical.

En 2023 la colombiana se consolidó como una de las artistas más escuchadas en las plataformas digitales y muchos de sus lanzamientos se convirtieron en grandes éxitos.

Hasta el momento se conoce, que el nuevo álbum de Shakira constará de 16 canciones en total, de las cuales ocho son completamente nuevas. Igualmente, siete son de las que ya han sido lanzadas a lo largo de los últimos meses.

Con información de: VN