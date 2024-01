Se cumplen nueve años de la muerte de Canserbero, la leyenda del rap

Tirone José González Orama, mejor conocido como “Canserbero”, fue un rapero y compositor venezolano, nacido en Caracas el 11 de marzo de 1988, y quien este 19 de enero cumple nueve años de haber sido asesinado.

Canserbero se convirtió en uno de los mayores exponentes del rap no comercial y traspasó las fronteras de Venezuela, llegando a ser escuchado en gran parte de América Latina y España.

El artista criollo heredó de su padre su amor por la música, ya que desde temprana edad escuchaban juntos grupos de rock como The Beatles, The Who, Pink Floyd, The Rolling Stones, Led Zeppelin y Queen, y muchos más.

En el año 2010 lanzó su primer álbum en solitario llamado Vida, junto al productor KPU.

Con este disco ganó el galardón al Mejor Artista Hip Hop, en los Premios Dixtorxión y el nombre de Canserbero empezó a cobrar fama en Latinoamérica.

Su segundo disco como solista fue editado dos años después, en 2012, y viene a ser una continuación del primero, por lo que Tyrone lo bautizó como Muerte. Cuenta con 14 canciones que lidian temas como la muerte, la violencia, el crimen y el desamor.

Rolling Stone escoge a Canserbero como el mejor rapero en español

Cuando la revista Rolling Stone eligió a Canserbero como el mejor rapero en español fueron claros con el motivo de su elección, reseña el medio BBC.

“Sus canciones cuentan historias complejas y oscuras, son reflexiones sesudas en torno a la vida, la muerte, la injusticia y las calles”.

Y cita como ejemplo parte de su canción “Es épico”: “Entiendan que yo no soy un tutor, soy sólo un chamo con valor que quisiera un mundo mejor / Soy alguien que se molesta cuando ve persona cuya meta es un carro lujoso en vez de una mejora / Y es que yo también quiero mi casa con piscina, pero más quisiera no ver más niños en la esquina…”.

Para muchos expertos, una de las razones del prestigio como rapero de Canserbero, era que supo trasladar de una forma visceral, pero inteligente, las distintas carencias y tragedias que sufrió durante su infancia y adolescencia.

Uno de los primeros desafíos que vivió fue la muerte de su madre a los 9 años. Ese hecho lo llevaría a buscar refugio en la música, especialmente en el hip-hop.

“No sabía lo que era el hip-hop, hasta que con un pana, Black Kamikaze con el que había hecho un grupo, fuimos donde AfroMak, y me fui afiebrado con el rap”, explicó Canserbero en una entrevista realizada por el canal de YouTube RGB Imagen.

Después de esto comenzó la búsqueda para grabar un disco. Conformó un grupo que se llamó Códigos de Barrio y con ellos y a pesar de la falta de recursos, logró grabar tres canciones, que fueron su primer impulso para lograr un espacio dentro del hip-hop.

Pero no era fácil: tenía que trabajar en el día y pasarse noches en vela grabando en un estudio casero que habían construido en la casa de un amigo.

El lugar se llamaba El Techo.

Dejó una huella imborrable en el movimiento y su legado, definitivamente, se mantendrá intacto, pues todavía actualmente es nombrado en muchas batallas y competiciones de rap improvisado.

Sobre la muerte de Canserbero



En noviembre pasado, el Fiscal General, Tarek William Saab, posteó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) que se reabrió el caso que investigaba la muerte de Tyrone González.

Durante la reapertura del caso del artista, se acordó que, en los ejes de la investigación, se abarcarán las siguientes diligencias:

Inspección técnica del sitio del suceso

Levantamiento planimétrico

Citaciones de testigos presenciales y referenciales

Evaluación del protocolo de autopsia para verificar la viabilidad de una exhumación

Entre otras, de interés criminalístico y forense.

Gracias a las investigaciones, y a la exhumación de los restos de Canserbero, se pudo conocer que el artista fue asesinado por su representante, María Natalia Amesquita, pareja del músico Carlos Molnar, quien también murió por heridas que esta le infligió.

En su declaración, la mujer cuenta que luego de cometer el crimen llamó a su hermano Guillermo Améstica, quien la ayudó a montar la escena de homicidio-suicidio.

Asimismo, hace unas semanas se informó que los asesinos y cómplices en el homicidio del rapero venezolano, fueron acusados ante el tribunal.

El Fiscal General de la República anunció que los sospechosos y cómplices del homicidio de Canserbero fueron presentados para sus respectivas acusaciones ante el tribunal el día lunes 8 de enero.

A Natalia y Guillermo Améstica se les acusó por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de coautora, obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, falsa atestación ante un funcionario público y asociación para delinquir.

Con información Globovisión