Se “apagó” la voz del fútbol Papaito Candal nos ha dejado

Durante la noche del miércoles 23 de agosto del año 2023, falleció en España el reconocido periodista deportivo y especialista en narraciones de fútbol, Lázaro Candal apodado para toda la eternidad como “Papaíto”, la lamentable pérdida, la dio a conocer su hijo Alex Candal quién también ejerce la profesión del periodismo deportivo y ha trabajado durante más de una década en Fútbol Total de Directv Sports.

El narrador de fútbol más alegre y jocoso de la televisión venezolana, nos ha dejado. Lázaro “Papaito” Candal, ganador de tres premios Meridiano de Oro debido a su voz al narrar fútbol y manera auténtica de relatar cada partido, lo llevó al éxito no solamente en el territorio venezolano, también fue reconocido en diferentes partes del mundo, como en su natal España, donde finalmente le brindó sus últimos momentos, acompañado de sus familiares en su adiós eterno.

“Con un profundo dolor, lamento decirles que acaba de fallecer mi padre, se fue en paz rodeado de nosotros. Siento una infinita tristeza, que solo me reconforta saber que ahora está con mamá” Informó su hijo Alex Candal desde su red social de instagram @alexcandal23

Antonio Lázaro Candal Bravo, fue un destacado narrador y periodista deportivo en Venezuela que puso un diferente sabor en las transmisiones de los campeonatos de fútbol durante los años 1980 hasta 2010. A Lázaro, lo apodaron Papaito debido a su famosa frase “¿Qué hiciste papaíto?”, que solía decir cada vez que un jugador se perdía un gol

Papaito Candal es español, nació en La Coruña el 4 de diciembre del año 1931, en 1960 se trasladó a Venezuela. En sus primeros pasos en el periodismo venezolano trabajó en los medios de Galícia y Últimas Noticias, así como también fue el corresponsal del Diario Marca, sin embargo; En 1967 Candal comenzó lo que sería la puerta al éxito: Narrar los encuentros de fútbol de la Copa Europa, la Liga española, Copa América y las Copas Mundiales de la FIFA Alemania 1974, Argentina 1978, España 1982, México 1986, Italia 1990, USA 1994, Francia 1998, Corea y Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, estando en suelo criollo, transmitió para Venevisión, Radio Caracas Televisión, Televen y TVES.

Lázaro comentó hace años en una inédita entrevista lo siguiente: «En A Coruña nací, a Venezuela llegué sin nada y me lo ha dado todo, me ha hecho famoso. Allí las mujeres me decían ‘no me gusta el fútbol, pero solo por oírte a ti’».

Estuvo 33 años tras los estudios narrando la Copa América, también redactó para El Universal y fue galardonado por diversos premios como mejor narrador y comentarista deportivo, una orden del Mérito al Trabajo en 1986, el premio a la Hispanidad en 1988 y por su puesto, ser la inspiración para las nuevas voces y camadas de narradores, a parte de ello, Papaito escribió tres libros: “El fútbol es risa y poesía” en 2003, el “Fútbol es” en 2006 y el último, uno de sus más grandes tesoros como escritor y periodista: “Historia de la Vinotinto” publicado durante el Mundial de Brasil 2014.

Edwin Sports Hevia / NB