¡Que se acabe esta pandemia, te rogamos virgencita! La Divina Pastora recorre Barquisimeto (video)

La imagen de la Virgen salió esta mañana Domingo de Resurrección desde su templo sagrado, en la población de Santa Rosa, para iniciar el periplo por las calles de la ciudad y bendecir a un pueblo que en plena “cuarentena” ruega para que desaparezca este virus.

Montada en el “Pastora Móvil” y custodiada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y varios cuerpos policiales de la región, “La Madre Espiritual” de los barquisimetanos transitó desde el pueblo que la cobija por la avenida Lara, avenida Moran, avenida Venezuela, para luego tomar la intersección de la Pedro Leon Torres y recorrer zonas del oeste, donde los vecinos se asomaban desde sus casas para pedir por la salud de todo el pueblo creyente.

“Me levanté bien temprano para rezar hoy domingo de resurrección y luego esperarla a ella. No pude contener las lágrimas cuando le vi su rostro de bondad, de la madre que nos cuida. Por eso le pedí que interceda ante Dios para que esto se acabe ya, ese virus no va a poder con nosotros”, dijo una señora residente de los Horcones.

Durante el recorrido se observó gente de todos los estratos sociales, de diferentes edades y condición religiosa. Tal es el caso de un señor discapacitado, quien desde su silla de rueda la esperó toda la mañana para pedir por la humanidad. “Siempre voy a donde está ella cada 14 de enero. Esta vez la virgen vino hacia nosotros y ya no le pedí por mí, para ver si algún día puedo caminar. Hoy le rogué que se acabe esta enfermedad”, comentó emocionado el señor desde la avenida Lara de Barquisimeto.

Es un hecho extraordinario para la Iglesia Católica que la Imagen de la Divina Pastora salga de su Ermita en Santa Rosa que no sea los 14 de enero, fecha en la que tradicionalmente se celebra la procesión de la Virgen, y es que la dramática situación mundial provocada por el Covid-19 motivó a organizar este recorrido por las calles de la ciudad.

“He tenido resistencia a creer en imágenes y santos por tanta manipulación religiosa, pero quiero confesar que mi corazón comenzó extrañamente a palpitar cuando me dijeron que la virgen se acercaba por la calle donde vivimos. Salí por curiosidad a verla y me puse a llorar. Hoy mi vida cambió y algo me dice que la virgen hará el milagro de que este virus muera”, expresó lloroso un joven barquisimetano que nunca ha participado en la procesión de la Divina Pastora.

“Te rogamos Divina Pastora que se acabe esta pandemia”, fue el clamor popular durante el encuentro de la Virgen con sus feligreses la mañana del 12 de abril, día que la Iglesia celebra el Domingo de Resurrección.