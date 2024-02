Presidente Maduro señaló que AP reconoció haber mentido sobre sus declaraciones emitidas el 4 de febrero

El presidente Nicolás Maduro, señaló a través de su cuenta en la red social X que la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) reconoció haber mentido sobre sus declaraciones emitidas el pasado 4 de febrero durante la Gran Caravana de la Furia Nacional del Pueblo.

Maduro señaló que “una vez más se demuestra que la verdad de Venezuela siempre triunfará sobre la mentira y la manipulación de las trasnacionales de la comunicación”.

La agencia de noticias Associated Press (AP) de los EE. UU., reconoce haber mentido sobre mis declaraciones emitidas durante la Gran Caravana de la Furia Nacional del Pueblo el pasado 4 de febrero. Una vez más se demuestra que la verdad de Venezuela siempre triunfará sobre la… pic.twitter.com/oDQjD1Le0H — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 10, 2024

En este sentido, el presidente Maduro mostró una publicación de la agencia en la que explicó que tergiversó el discurso del presidente venezolano.

“Esta historia fue publicada inicialmente el 4 de febrero de 2024. Se actualizó el 9 de febrero de 2024 para corregirla y reformularla. The Associated Press usó incorrectamente una cita del presidente Nicolás Maduro como si él la hubiera dicho en relación con las próximas elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre del 2024. El mandatario usó la frase -“vamos a ganar por las buenas o por las malas”-, pero en un contexto político más amplio y en referencia a presuntos intentos de alterar la paz, no explícitamente sobre los comicios”, dice la imagen colgada en el post.

Con información de El Universal