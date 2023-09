“Nos quedamos sin bandera nacional”: Venezuela participa en Circuito Sudamericano de Voleibol de Playa representando a la FIVB

En esta competencia la dupla femenina venezolana integrada por Gabriela Brito/Juliennis Regalado no pueden portar la bandera nacional” por la suspensión de la FIVB al voleibol de Venezuela.

Luego de la etapa en Lima, Perú, este martes 18 y hasta el jueves 21 de septiembre se disputa la segunda etapa del “Circuito Sudamericano de Beach Volley” en Cayena, Guyana Francesa, y en esta competencia la dupla femenina venezolana integrada por Gabriela Brito/Juliennis Regalado “no pueden representar el país ni portar la bandera nacional”, por la suspensión de la FIVB al voleibol de Venezuela.

La dupla venezolana con el uniforme de la FIVB

Tras la medida tomada por el ente rector de esta disciplina a nivel internacional, todas las selecciones de voleibol en sus diferentes categorías, masculino y femenino, no podrán participar en competencias oficiales como Venezuela, y tampoco portar en sus uniformes el tricolor nacional con las 8 estrellas que representan históricamente al país.

Esta grave situación por la que atraviesa del deporte venezolano, específicamente el voleibol, es la consecuencia de no haber cancelado una deuda que, desde el año 2017 mantiene el estado con la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), por dar “forfeit” en el “Gran Prix” Femenino en Australia, en la “Liga Mundial Masculino” en Polonia, y un compromiso con la Federación de Voleibol de Bélgica por el hospedaje en un hotel, previo a los “Juegos Olímpicos de Tokio 2020”.

La dupla venezolana que representa en Guyana a la FIVB, Gabi/Juliennis, vencieron a las anfitrionas Dijoux/Guimaraes, con score 5/21, 8/21, en un juego que causó curiosidad entre el público asistente, porque las chicas de Venezuela tenían en sus atuendos la bandera de la FIVB, y la mayoría de los asistentes a la competencia no sabían la procedencia de la dupla ganadora.

Cayena es la capital de la Guayana Francesa, en la costa noreste de América del Sur. El centro histórico del siglo XVII combina influencias de Francia, el Caribe y Brasil, y en esta oportunidad la afición podrá disfrutar en la Places des Palmistes la 3º parada clasificatoria a los Juegos Olímpicos Paris 2024. Las dos anteriores se realizaron en Argentina, en febrero, en San Juan y Malargue.

La suspensión “indefinida” del voleibol venezolano en competencias internacionales ha tenido un condicionante de la FIVB, al permitir a nuestros jugadores participar, siempre y cuando representen a esa institución y no a Venezuela, además de no poder mostrar los símbolos patrios en ninguna indumentaria deportiva.

Hasta los momentos las autoridades deportivas del país no se han pronunciado sobre esta situación, a pesar que, tanto el Ministro Melvin Maldonado (@MervinMaldonad0) como la presidenta del Instituto Nacional de Deportes (IND), al ex volibolista Ninoska Clocier (@Ninoskaclocier1) están al tanto de la deuda, y de las graves consecuencias que le han traído al voleibol venezolano no pagar a tiempo esta deuda de 150 mil dólares a la FIVB, que la propia Federación Venezolana de Voleibol (FVV) tiene documentada.