“No soy el Niño Guerrero”: El relato de un joven que se viraliza en las redes

A través de las redes sociales un hombre merideño denunció que su imagen está siendo utilizada para identificar a Hector Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de el “Tren de Aragua” y expran de Tocorón.

Recreando la foto con la vestimenta, lentes y el lugar donde fue capturada la imagen hace algunos años, el caballero se dirigió a los venezolanos para aclarar su situación.“Yo, Cristobal José Rivas Rincón, venezolano, domiciliado en Mérida, comunidad que conoce mi conducta honesta, honorable, decente, digna, buen hijo y padre de familia; niego y rechazo la información pública y notoria, la cual es falsa; donde muestran mi imagen en una fotografía la cual asocian con una persona con el seudonimo de “Niño Guerrero”, fugado de la cárcel de Tocorón”, relató Rivas en un video publicado en la red social TikTok, el cual se ha hecho viral en las últimas 24 horas.

Asimismo, Rivas aclara que no tiene ninguna conexión con el prófugo de la justicia venezolana o con los hechos suscitados en el Penal Judicial de Aragua, “Sujeto que no conozco, no he visto nunca, no he tenido trato ni comunicación con esa persona”.

En el audiovisual con duración de 2 minutos aproximados, Rivas Rincón, alega que estas acciones perjudican su reputación y haciendo valer su derecho a réplica solicita a medios de comunicación y difusión hacer eco de su testimonio, como refiere la Carta Magna venezolana en sus artículos 58 y 60.

“En consecuencia a esto, pido a la Fiscalía General de la República, al Defensor del Pueblo, el auxilio y las garantías de ejercer acciones judiciales y administrativas en contra de estos actos que afectan profundamente mi persona”, finalizó Rivas.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto.