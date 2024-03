“No podemos salir por los disparos”: Haití ha colapsado

”No podemos salir a la calle, esto está terrible, se escuchan disparos por todos lados” la anarquía por la violencia de las bandas criminales que controlan la capital, según los ciudadanos.



Es tan importante lo que está sucediendo que hasta al mandatario de dicha nación que intentó volar de regreso a Haití desde Estados Unidos, le negaron el permiso para aterrizar. La aeronave tampoco obtuvo el aval para descender en la vecina República Dominicana.

La violencia aumentó nuevamente en la capital, Puerto Príncipe, este pasado fin de semana. Bandas fuertemente armadas atacaron el Palacio Nacional e incendiaron parte del Ministerio del Interior con bombas molotov.

Los hechos se producen después de un ataque sostenido contra el aeropuerto internacional, que permanece cerrado para todos los vuelos, incluso uno que transportaría la semana pasada al primer ministro Ariel Henry.

Poco después, la Unión Europea informó que había evacuado a todos sus diplomáticos.

Huyen de un país sumido en la violencia y que enfrentaba su mayor crisis humanitaria desde el terremoto de 2010.

No obstante, millones de haitianos no pueden darse ese lujo. Están atrapados, no importa cuánto empeoren las cosas.

Un hospital sin médicos

La situación es grave en el Hospital de la Universidad Estatal de Haití, conocido como hospital general, en el centro de Puerto Príncipe. No hay señales de ningún personal médico.

Un cadáver, cubierto por una sábana y plagado de moscas, yace en una cama junto a pacientes que esperan en vano recibir tratamiento.

A pesar del hedor insoportable, nadie ha venido a retirar el cuerpo. Se está descomponiendo rápidamente por el calor del Caribe.

“No hay médicos, todos huyeron la semana pasada”, dijo Philippe, un paciente que no quiso dar su nombre real.

Genocidio

“No podemos salir. Escuchamos explosiones y disparos. Así que debemos tener coraje y quedarnos aquí, no podemos ir a ninguna parte”.

Sin un primer ministro y ni gobierno, el poder de las pandillas sobre la capital es casi absoluto.

Controlan más del 80% de Puerto Príncipe y el líder de la banda criminal más famosa del país, Jimmy “Barbecue” Chérizier, ha vuelto a pedir al primer ministro que dimita.

“Si Ariel Henry no renuncia y la comunidad internacional continúa apoyándolo”, dijo la semana pasada, “nos llevarán directamente a una guerra civil que terminará en genocidio”.

Mientras tanto, la policía, superada en número y desmoralizada, lucha por mantener a raya a los saqueadores. La comisaría de policía de Salomon en Puerto Príncipe fue atacada e incendiada.

Edwin Hevia

Fuente: BBC