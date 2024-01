Modelo venezolana Aleska Génesis fue detenida por presunto robo de relojes de lujo en México

El periodista Carlos Jiménez, uno de los periodistas más conocidos de la fuente policiaca, reportó a través de su cuenta de X, que la modelo venezolana Aleska Génesis Castellanos fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De acuerdo con Jiménez, Aleska Génesis, ex novia de Nicky Jam y Maluma, está acusada de haber robado 3 relojes valuados en 10MDP e intentar venderlos en Miami.

Génesis fue trasladada al penal femenil de Santa Martha y los hechos se dan a unos días de que creciera el rumor de que la también influencer sería integrante del reality La Casa de los Famosos 4.

“Me lo han propuesto varias veces. Al principio yo dije que no. A mí me da miedo el tema de las cámaras, del reality, de poner mi vida privada a la luz pública, pero no sé, yo estoy ahorita aceptando todo lo que la vida me está ofreciendo”, había dicho la venezolana en entrevista con Carlos Adyan sobre la posibilidad de ingresar a uno del reality de la cadena Telemundo.

