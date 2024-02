“Mi mamá iba a trabajar” dice hija de la enfermera fallecida en accidente de tránsito del Obelisco

La joven de 22 años, lamentó con lágrimas en los ojos no tener a su madre en casa: "Mal, llegar a mi casa y no encontrarla".

Familiares de Elizabeth Hernández (56) y Carlos Alzuru (48) realizaron este lunes una protesta pacífica en las afueras de la sede de la Fiscalía Superior del estado Lara, exigiendo que se haga justicia sobre este suceso del pasado domingo 11 de febrero en la redoma del Obelisco, donde fallecieron las dos personas mencionadas, quienes circulaban en moto al ser atropellados por un vehículo a tempranas horas de la mañana.

Yoseily Sánchez, hija de la fallecida, aseguró que tuvieron una excelente atención por parte del Ministerio Público (MP) y hasta ahora no han tenido ningún tipo de comunicación con la persona que están acusando de haber asesinado a su mamá en el accidente de tránsito: “El nos dio el número de su primo, diciendo que su primo se haría cargo de lo que necesitáramos y el primo nunca apareció, vio el mensaje y no respondió“, afirmó.

La joven de 22 años, lamentó con lágrimas en los ojos no tener a su madre en casa: “Mal, llegar a mi casa y no encontrarla. Yo ese día estaba enferma, el sábado fui a clases y ella me atendió, al día siguiente tempranito ella me dejó el desayuno, al despertar me llaman y me dicen lo que pasó“, apuntó Sánchez.

Para finalizar, destacó que ese día su madre iba a trabajar: “Ella iba para una casa hogar en la Av. Rotaria, cerca de la casa de los abuelos. Mi familia y amigos ha estado con nosotros en los peores momentos“, exclamó la joven al salir de la sede de la Fiscalía Superior del estado Lara.

Reclaman por la justicia y piden privativa de libertad a Neptaly Mendoza

Víctor Pereira, quien es amigo de la familia y ha estado realizando el acompañamiento con el marco legal correspondiente, indicó que agradecieron la excelente atención recibida en el Ministerio Público: “La causa está en la Fiscalía Primera, tenemos algunas preocupaciones por el caso de la actuación que hicieron el levantamiento del procedimiento como tal. De acuerdo con la información que nos dieron, el ciudadano Neptaly Mendoza se encuentra en libertad“, afirmó.

“Hubo una actitud irresponsable por parte del ciudadano, negligencia de no prestar ninguna atención hasta que llegaron los funcionarios. No se bajó ni del carro“, añadió Pereira, quien acompañado a un grupo de familiares y amigos con carteles, exigieron justicia en las afueras de la Fiscalía.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto