“Mi familia me rechaza”: La carta que dejó el joven que se quitó la vida en Ali Primera

Un trágico suceso sacudió Barquisimeto la tarde de este martes seis de febrero, luego que un joven decidiera quitarse la vida, tras lanzarse desde lo alto de uno de los edificios de la Urbanización Ali Primera, al norte de la ciudad de Barquisimeto.



Leer también: Sebastián Piñera, expresidente de Chile falleció en un accidente de helicóptero



La víctima publicó horas antes, en sus redes sociales una carta explicando los motivos de su acto, el cual presuntamente estaría ligado a un cuadro depresivo.



En un fragmento del texto antes de suicidarse escribió lo siguiente:

”Por favor díganle a mi mamá que la amo, pero nunca sentí que ella me amara a mi. Díganle a mi papa que lo adoro, pero siempre sentí que fui su más grande decepción. A mis amigos… los siento, no pude seguir A los que me llegaron a conocer lo lamento por siempre estar triste, no es mi culpa del todo”

”A Rubí… por favor, sabes lo mucho que luche por quedarme, déjame ir, lo siento mucho por el dolor que te cause con esto, pero en el cielo te estaré esperando, con una casa bonita, un anillo de matrimonio un gato mucho conejos, un perrito, y con tulipanes en mis manos para dártelos a ti, siempre seras mi gran amor, mi único amor verdadero en el mundo, te amere por siempre hasta el universo deje brillar y después de eso te seguiré amando, te seguiré amando por siempre, te amo” Dijo Damián momentos antes de quitarse la vida.

“Mi familia me rechaza”: La carta que dejó el joven que se suicidó en Ali Primera

La carta que dejó el joven que se suicidó en Ali Primera

“Mi familia me rechaza”

Texto:

Escribo esto para dejar en claro lo cansado que estoy den general, cuando publique esto será por dos razones, 1 porque ya no estaré en este mundo y 2 para que mi verdaderos

amigos asistan a mi funeral.

Desde que tengo memoria siempre he estado triste, tan deprimido que nunca

tengo ganas de hacer nada, siempre he hecho todo por los demás, nada de lo que

hago lo hago por mi porque siento que no soy bueno para algo en este mundo

siempre me he sentido así, y siempre lo único que he recibo a cambio tanto de

mi familia como de los demás es rechazo, que no soy suficiente, que no soy

capaz, que no puedo hacerlo solo, que no sirvo, que soy un inútil, y que nada

de lo hago sirve nunca ha sido suficiente, y siento que tampoco lo será, que

soy complicado de amar, de entender, y que no nadie toma enserió lo que tanto

me duele… siempre me siento solo… y cuando salgo siempre me siento juzgado

criticado y señalado que nunca valoran lo que hago por los demás, y todo ya se

siente tan falso, los consejos, los “yo estoy aquí para ti”. se

siente tan falsos, no se siente genuinos.

Siempre he tenido que soportar ser excluido, alejado, menos preciado, y

hasta humillado, desde muy pequeño lo único que recuerdo es sentirme mal conmigo

mismo, que no debí nacer, que no debí existir, que fue un error mi existencia,

y lo único que provocaba hacia los demás era desgracia, decepción y molestia.

En algún punto logre estar feliz conmigo mismo, pero ahora…. ya no es así,

y la verdad me he dado cuenta de tantas cosas…. que el nivel de decepción que

tengo es tan gigante, y el nivel de dolor que siento es tanto que ya no logro

sentir nada… nada parece real, genuino y sincero

Ya no me encuentro en ningún lado, ya nada de lo que generaba un sentimiento

me produce algo, ahora mis pasiones se siente como deberes y obligaciones,

además siento que perdí todo, perdí mi pasión por el arte, perdí mis ganas de

reír, perdí el amor por tatuar por vestirme, por salir por ver los árboles el

mar el cielo, eso que tanto me alegraba y ama ver ahora solo forma parte de

fondo, un fondo vacío, perdí el amor, la ambición, la emoción, el sentir, pero

lo peor de todo es que me perdí a mi mismo y por más que busque, no me

encuentro en ningún lado, y duele muchísimo

Y lo siento si lastimo a alguien con esto, pero es algo que me llevo

guardando toda mi vida… y no tienen la idea de lo mucho que me duele vivir

ahora.

Por su parte, el periodista Ramón Veliz le dejó un mensaje de condolencia en su publicación: ”Pido a Dios te reciba con los brazos abiertos y que allá arriba tengas esa paz que acá en el mundo no encontrabas. Muy triste tu deceso dale serenidad desde arriba a esos parientes y amigos que estuvieron contigo en los momentos altos y bajos de tu vida. Descansa en paz”.

Personas que lo conocían, describieron que ”Rubi” era su ”Ex pareja”. Y en otro post que subió el joven, escribió qué ”Una vez mi abuelo me obligó con una tabla de madera a tomarme un jugo de guayaba y al final resultó que era alérgico y salio muy cara la lección”

Redacción: Noticias Barquisimeto