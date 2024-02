Maite Perroni anuncia su retiro de la música como solista: “Es un capítulo cerrado en mi vida”

En un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Maite Perroni fue cuestionada por sus planes actuales en el ámbito laboral y personal. Primeramente, afirmó que aún no está confirmado sobre posibles nuevas fechas de la gira de RBD para este año.

Así mismo, se le preguntó sobre si seguirá en la industria musical, sin embargo, sorprendió a los reporteros con su respuesta, ya que rechazó la idea de volver a la música como solista después del éxito de la gira del grupo, y aseguró que no cierra las posibilidades de que haya otro tour en 2024 con sus compañeros.

“No, la verdad es que no, la música es ya un capítulo cerrado en mi vida, a menos que con RBD se dé algo, pero si no, ya no. La verdad es que no sé, no sé qué vaya a suceder, hay muchísimas cosas que platicar antes de que eso sea una realidad, pero ojalá algún día podamos compartir esa noticia”, expresó.

Además, la prensa le preguntó sobre si tiene planeado seguir con su carrera de actuación, donde la cantante externó su deseo de retomar su profesión como actriz.

“A mí las telenovelas me encantan, no tengo ningún reparo, al contrario, es mi origen, es el lugar donde empecé a construir mi carrera; así que la verdad si se diera un proyecto interesante, siempre estaré abierta a escuchar”, comentó.

Finalizó la entrevista con los medios declarando que no descarta la posibilidad de tener otro bebé.

“Me encantaría, vamos a ver qué dice la vida, ya nos sorprenderá el destino, ojalá que sí”, dijo.

Con información de El Universal