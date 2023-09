«¡Los inhabilitados se han acercado a pedir ”cacao”!» Diosdado Cabello

El Primer vicepresidente del PSUV: Diosdado Cabello, desde la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), advirtió que quienes están frente a la instancia se exponen a investigaciones serias

“Eso no depende de nosotros, para nada”, dijo este lunes el primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, (PSUV) Diosdado Cabello, al afirmar que hay candidatos a las primarias opositoras que piden ser habilitados.

“Los inhabilitados no van. Hay algunos que se acercan a pedir que los habiliten, eso no depende de nosotros, para nada…que no se vistan que no van, el que va es Nicolás. Para ellos las elecciones son un negocio”, dijo Diosdado Cabello durante rueda de prensa.

Diosdado el líder de la revolución sigue construyendo el futuro de la Patria

Cabello recordó las recientes declaraciones de la ex vicepresidenta de la Comisión de Primarias, María Carolina Uzcátegui, quien reconoció que las pugnas entre los grupos internos de la oposición liquidaron la posibilidad de que ocurra la mencionada consulta interna.

“Uno no haya ni qué opinar de esas primarias (…) No se sabe qué habrá. Lo que dice esta señora es cierto: las liquidaron”, comentó.

En referencia al financiamiento del proceso comicial y las investigaciones que se iniciaron desde la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), la cual preside, dijo que “el problema es de dónde están sacando (la oposición) la plata para hacer esas primarias” por lo cual advirtió que quienes están frente a la instancia se exponen a investigaciones serias.

“Para ellos las elecciones son un negocio, en nombre de éstas ellos extorsionan empresarios, manipulan, todo para conseguir dinero”, agregó.

En este contexto exhortó a María Carolina Uzcátegui a presentar denuncias concretas contra los comicios opositores, si es que las tiene, “porque si no se convierte en cómplice”. El dirigente oficialista aseveró que es suficiente de que Estados Unidos (EEUU) y “sus socios” intenten atentar contra la paz de la nación.

Edwin Hevia / Con Información de Globovisión