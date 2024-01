Leonardo DiCaprio está envuelto en el escándalo de Jeffrey Epstein

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio se encuentra en el ojo del huracán, tras figurar en la lista de personalidades que según colaboraban con Jeffrey Epstein.

Hace pocas horas se ha hecho viral una lista con nombres realmente reconocidos en el mundo del entrenamiento tras asegurarse que formaban parte de las personas que colaboraban con Jeffrey en la red de explotación sexual a menores de edad.

Una de las personalidades que más ha llamado la atención en la lista, es la del actor Leonardo DiCaprio, recordado por películas como Titanic, Atrápame si puedes, Gangs of New York, El aviador, Diamante de sangre, The Departed entre otras y que se asegura, formaba parte de este escándalo que lleva varios años sonando.

Es preciso recordar que en el año 2015, comenzó a sonar el caso de Jeffrey Epstein luego de que una mujer que lleva por nombre Virginia Giuffre lo demandara por supuesto abuso sexual. Los macabros casos ocurrían en Estados Unidos y Nuevo Mexico.

Leonardo DiCaprio PR approval required

A parte de Leonardo, suenan nombres como Cameron Díaz, Cate Blanchett y Bruce Willis, entre otros. Se asegura que DiCaprio aparecen entre la evidencia expuesta, porque en algún momento Epstein los mencionó, pero nunca llegó a conocerlos como hacía creer a sus cercanos.

Hasta el momento Leonardo DiCaprio no se ha manifestado al respeto y ha confirmado o desmentido las fuertes acusaciones en su contra. Algunos seguidores del actor le han dejado mensajes de apoyo en sus plataformas digitales.

