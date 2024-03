Larenses sufren cada día más por cortes eléctricos: “Cuando se va la luz yo colapso y tengo que tomar pastillas”

El equipo de Noticias Barquisimeto salió a constatar la opinión de algunos larenses con respecto a la ejecución del Plan de Administración de Carga de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) y el “sufrimiento” que padecen miles de familias cuando se quedan semanalmente sin energía eléctrica en sus viviendas, centros de salud o comercios.

Carmen Campos, expresó con mucho disgustos que los cortes eléctricos la afectan de forma terrible: “Yo tengo una peluquería y se me va la luz a cada rato, el día que les da la gana, a la hora que les da la gana, en el momento que les da la gana. Muchas veces me he quedado en medio de un corte y he tenido que solucionar como puedo“, dijo Campos, indicando que se le han dañado equipos por este asunto y nadie le responde.

Además, la profesional de la peluquería confesó que la situación en las últimas semanas se ha empeorado debido a la ola de calor que está azotando fuertemente al estado Lara y que posiblemente se mantenga hasta el mes de mayo: “Me atrevo a decir que no solamente a mi, sino a la mayoría de las personas en el país los afecta“, puntualizó.

Cely Pacheco, quien ya es una adulto mayor, señaló al ser consultada que es bastante afectada porque padece problemas visuales y en las noches le cuesta movilizarse en su vivienda, acotando que además vive sola porque su familia se fue del país: “Es impresionante, uno va a lavar y se va la luz, a veces yo me planifico y se me cae todo porque se me va la luz. Esto es un estrés total, cuando se me va la luz yo colapso y tengo que tomar pastillas“, aseguró.

Pacientes renales afectados

En el caso de los pacientes renales, donde Lara es uno de los estados del país con más afecciones de este tipo, Robert Díaz, detalló que se han visto afectados en los últimos años por este tema: “Las máquinas funcionan con electricidad y se pueden coagular la sangre, cuando se va la electricidad el cuerpo médico tiene que retroceder todo el procedimiento que comenzó y es engorroso hacerlo manualmente“, añadiendo que esto le ha ocurrido a el en dos ocasiones.

Para finalizar, pidió a (CORPOELEC) corregir este tipo de fallas especialmente en los bajones debido a que hay más de 120 pacientes en lista de espera y esto puede generar muertes.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto