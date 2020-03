Larense Olymar Pereira terminó en el podio del Caracas 42 K

Dos mil quinientos corazones palpitaron este domingo al unísono, al ritmo de las zancadas que atravesaron cuatro municipios de la ciudad capital para sellar con éxito la tercera edición del Maratón Caracas42K y estrenar por todo lo alto la nueva distancia de 21K.

La jornada se inició con una plegaria pronunciada por el padre Miguel Centeno para bendecir la carrera, mientras con emoción contenida los corredores brindaban un minuto de silencio y luego uno de aplausos a Mayerling Oropeza, tuitera, ciclista y runner atropellada la semana pasada, y a quien buena parte de los participantes rindió homenaje compitiendo con una cinta negra en señal de duelo.

El tachirense Dídimo Sánchez, campeón de la primera edición, regresó luego de dos años de ausencia para recordar a todos quién es el amo y señor de la distancia en el país, e imponerse con un crono de 2:24:09 luego de comandar en solitario la mayor parte de la ruta.

Lo escoltaron Larryn Sánchez (2:27:47) y William Arrechedera (2:30.43), los únicos capaces de mantener el paso inicialmente marcado por Ángelo Olivo, quien luego quedaría fuera del podio.

“He hecho muchos sacrificios por este sueño y me deja contento que no solo gané, sino que mejoré mi tiempo en este circuito, que no es fácil”, festejó Sánchez, quien ahora atesora un nuevo proyecto: la clasificación olímpica. “Espero contar con el apoyo para cumplir también ese sueño”.

Sánchez celebró el éxito de la prueba: “Aquí se vio un gran nivel. Este tipo de carreras son importantes porque son el semillero para el futuro del running nacional”.

En femenino, la colombiana Yajaira Rubio, ganadora hace seis meses del primer maratón de su carrera, el de San Cristóbal, dominó también el segundo, con crono de 2:47:41 que constituía un récord personal.

Lo hizo estudiando a quien sabía que sería su gran rival, la campeona de 2018 Arelys “Arepita” Rodríguez, para compensar con análisis del contrario a falta de conocimiento sobre el trazado.

“Siempre salgo rápido, pero en esta oportunidad mi estrategia era mantenerme y probar a Arelys en los primeros kilómetros”, explicó la subcampeona nacional de ruta de Colombia, que hasta el año pasado se mantenía en la carretera, pero como ciclista, no en atletismo. “En el kilómetro 11, al ver que pude tomar distancia, apreté y me fui”.

Rodríguez quedó contenta con su segundo lugar con tiempo de 2:53:40, mientras que Olymar Pereira se apuntaba el bronce con 3:03.39.

“Pasé mucho tiempo soñando con este momento, y fue exactamente como lo imaginé”, confesó Rodríguez. “Quería que fuera una gran fiesta y así fue. Los 21K le dieron al evento una gran vistosidad, por el gran volumen de corredores que se inscribieron. Creo que es un privilegio que, mientras todos los maratones se están cancelando en el mundo entero, por el brote del coronavirus, aquí tenemos un evento de esta calidad”.

La nueva distancia de 21K, que se disputaba por primera vez, tuvo a dos campeones lógicos, pero por razones diferentes: Whinton Palma, el gran favorito, dominó en masculino con tiempo de 1:08:02, y Yeisy Álvarez, la competidora de mayor renombre, superó las dudas en torno a su reaparición, luego de dos años de pausa por maternidad, al imponerse en 1:21:35.

El podio de los varones lo completaron José Varela (1:08:35) y Oscar Alastre (1:08:43), mientras que en femenino escoltaron a Álvarez Ana Ruiz (1:26:48) y Amarilis Conquista (1:27:55).

“Entré a última hora, por poco me quedo por fuera”, reveló Álvarez, quien fue una de las últimas en inscribirse. “Pero estoy contenta y satisfecha de este resultado. No tengo ni un año de haber retomado los entrenamientos después del nacimiento de mi bebé, y siento que estoy en buen camino para mi próximo objetivo, que es pasar definitivamente a la distancia del maratón”.

“Agradezco a los que hicieron posible este bonito evento y a todos los que me apoyan cada día”, festejó Palma. “Invito a los corredores a que se sigan sumando”.

Marcos Oviedo, director general del evento, festejó que el mismo se desarrolló sin incidentes de ningún tipo, “en medio de un ambiente de alegría y entusiasmo, y con una organización impecable”.

“Gracias a los atletas por confiar en nosotros, en las 200 personas que durante seis meses trabajamos sin descanso por ustedes, por los corredores, para garantizar una prueba de calidad”, agregó Wilfredys León, presidente de la Federación Venezolana de Atletismo.

“Felicito a los atletas, a todos los que se inscribieron, a los clubes de corredores, a la federación y a todo el país”, celebró el ministro de Juventud y Deporte Pedro Infante, quien cumplió parte de la ruta como corredor. “Es nuestro deber apoyar para que se mantenga esta carrera. Esto nos indica que sí podemos”.

Caracas42K contó con el respaldo de World Athletics, la Confederación Sudamericana de Atletismo (Consudatle), la Federación Venezolana de Atletismo, los ministerios de Interior, Justicia y Paz y de Juventud y Deportes, el Instituto Nacional de Deportes, la Cruz Roja de Venezuela, Chevron, Centro Respira Libre, Sweet Bees, Ávila Burger, el atleta olímpico Luis Orta (quien donó los números y parte de la medallería), el Centro Comercial Uslar, Fundapatrimonio y las alcaldías de Libertador, Baruta, Chacao y Sucre.

