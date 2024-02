“La primera causa a nivel mundial para asistir a una consulta dentro de 6 años puede ser la depresión” Dr. Eduardo Tálamo

La depresión es una enfermedad mental que afecta a millones de personas en todo el mundo y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen.

“La primera causa a nivel mundial para asistir a una consulta a nivel mundial dentro de 6 años puede ser la depresión” así lo dio a conocer el Dr Eduardo Tálamo, especialista en Psiquiatría, durante el programa Actualizando, trasmitido por la señal de Somos Tv y la 93,5 fm.

Mencionando que a raíz de la pandemia por Covid 19 se exponenció la consulta por síntomas depresivos, que vale la pena mencionar que, “es una enfermedad con todas las características de una afección, hay mucho tabú con respecto a que lo mental es como si no existiera y resulta que la depresión es una enfermedad neurobiológica”, señala el especialista, esta enfermedad impacta la biología del cerebro; los neurotransmisores, las hormonas fundamentales como la serotonina, dopamina, noradrenalina, que controlan un amplio rango de funciones esenciales para nuestro cerebro.

El galeno recomienda el fortalecimiento intelectual y la actividad física como prevención para la depresión, asimismo la socialización, la alimentación y tener una vida metódica, con actividades transcendentales que le den sentido al vivir que pueden ser una vacuna contra la depresión, “cerebro que se aísla, es un cerebro que se atrofia, es importante estar en compañía, compartir, inclusive puede ser la compañía de mascotas”, el aislamiento social y la falta de interacción con otras personas pueden tener un impacto negativo en la salud mental y en el funcionamiento del cerebro.

Tálamo menciona que, la ansiedad y la depresión es un motivo de consulta frecuente no solo en psiquiatría sino también en consulta general, “en muchas oportunidades esos pacientes que no se les consigue una explicación a la sintomatología, es porque a veces la depresión duele no solo en el alma o en corazón sino que también duele en el hombro, la espalda, o en la cabeza”.

Muchas veces solemos confundir la depresión con el trastorno de la ansiedad, “cuando hablamos de depresión es un estado de ánimo de tristeza profunda durante todo el día durante al menos dos semanas, que impacta la calidad del sueño, el apetito, sexualidad y la voluntad de hacer actividades; y muchas veces el paciente quiere morir, y no es para acabar con la vida sino para acabar con el sufrimiento”, enfatiza el especialista.

Por su parte, los trastornos como la ansiedad recaen en la sensación subjetiva de, “aprehensión, miedo que algo malo puede suceder y la patológica cuando es la ansiedad sin objeto y ansiedades que son ‘normales’ por ejemplo al humo que nos hace reaccionar y estar a salvo, entonces es una sensación o emoción que todos tenemos en algun momento determinado”.

Cuando acudir a un especialista ya sea psicólogo o psiquiatra depende de cuando hay una enfermedad como ansiedad, depresión o una fobia, “esquizofrenia o bipolaridad hay que apoyarse en medicamentos porque es imposible recuperarse integro con una medicina que también es muy importante como la psicoterapia pero no basta con ella, en una primera etapa se ayuda con los fármacos y luego con la psicoterapia. La idea es el trabajo en equipo, los psiquiatras necesitamos de los psicólogos y los psicólogos necesitan de nosotros los psiquiatras”.

Con respecto a los fármacos que se utilizan en la salud mental pueden producir dependencia, “es un mito coloquial, sin embargo hoy en día sabemos que la dependencia es muy personal y nos hemos dado cuenta a raíz de todas estas adicciones sin sustancias, como son las adicciones al juego, pornografía, al internet, pantallas, compras compulsivas, depende del tipo de personalidad de cada quien”.

Por último el especialista enfatiza en que si tenemos un familiar, amigo o conocido con un cuadro depresivo, debemos apoyarlo, es fundamental ser comprensivos y empáticos, “es crucial escuchar activamente a la persona, mostrar interés genuino por su bienestar y ofrecerle ayuda para buscar tratamiento profesional si es necesario. También es importante recordar que la depresión no es simplemente una cuestión de “voluntad” o “actitud”, sino una enfermedad real que requiere atención y cuidado”.

