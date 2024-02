El uso del teléfono puede tener un impacto significativo en el comportamiento y en la salud mental de las personas. Es cierto que la dedicación excesiva de estos dispositivos puede consumir un gran tiempo de nuestra vida.

El psicólogo Elvin López, menciona que actualmente se encuentra trabajando en una campaña sobre el uso del teléfono, “que están desarrollando una serie de consecuencias a nuestra sociedad, sobretodo en los adolescentes pero que todos nos vemos inmersos”, señala que siempre tenemos un dispositivo móvil a la mano o cerca de nosotros.

“Cuando estamos trabajando es normal si tenemos el teléfono a la mano, pero cuando no estamos laborando ¿cuánto tiempo no perdemos al día en el teléfono en los short de Youtube?, que nos genera dopamina, noradrenalina constante que se convierte en un estímulo tras otros, y sentimos que estamos ocupado, pero cuando salimos de ese bucle nos damos cuenta que no hemos hecho muchas cosas en nuestro día”, menciona el especialista durante el programa Actualizando, trasmitido por la señal de Somos Tv y la 93.5 FM.

Psicólogo Elvin López “Uso del teléfono influye en el comportamiento y la salud mental de las personas”

A pesar que nos sentimos bien haciendo esto, ¿qué propósito le estamos dando a nuestras vidas?. Las redes sociales se han convertido en un factor social y es muy fácil que “te comparen a diario en los medios sociales, es una constante comparación porque hay una sobrevaloración de la felicidad y de lo que es éxito en la vida, porque la felicidad no es lo que vemos en las redes, podría decir que es un 2%”.

Hoy en día se asocia el tema del “me gusta” a una carga emocional y hay personas que están pendiente de que sus historias tengan más engagement (nivel de compromiso, entusiasmo y lealtad que tiene una audiencia con una marca), “generando una dependencia, entonces hay personas que se han suicidado o tienen ataques de pánico o siclos depresivos porque no suben en las redes sociales”. Enfatiza el psicólogo.

Asimismo, señala que hay que naturalizar el tema de ‘no siempre nos tenemos que sentir bien‘ a veces nos ponemos etiquetas que tienen una carga en nivel de salud muy fuerte, “estoy triste y decimos ‘estoy deprimido’, pero el peso en términos no es el adecuado para lo que queremos expresar, buscamos los síntomas en Google y nos autodiagnosticamos y hay personas que se encubren en que no lo pueden hacer en base a eso”. Esto nos limita en lo que podemos lograr más adelante.

Para mitigar estos efectos negativos, es importante establecer límites en el uso del teléfono, como limitar el tiempo dedicado a las redes sociales, apagar las notificaciones durante ciertas horas del día y priorizar las interacciones cara a cara con amigos y familiares. Al reducir el tiempo dedicado al teléfono y equilibrarlo con otras actividades, podemos mejorar nuestra salud mental, aumentar nuestra productividad y disfrutar de una mayor sensación de bienestar en general.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto