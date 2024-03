Para los cristianos, lavarse los pies unos a otros, significa recordar el amor que Jesús tenía por sus discípulos. La Iglesia católica revive el gesto del lavatorio de los pies durante la liturgia del Jueves Santo, en la Misa vespertina. En este día santo se conmemora la ofrenda total que Cristo hizo de sí mismo a la humanidad en el sacramento de la Eucaristía. Esta memoria también se llama Mandatum.

En comparación con el calendario hebreo, la festividad de Pascua de las iglesias occidentales casi siempre se celebra durante la festividad de Pesaj (la liberación de un sistema opresor, Egipto, sobre el pueblo hebrero) o inmediatamente después. Excepto en los años 8, 19 y 11 del ciclo de transición del calendario hebreo, cuando se celebra cerca de Purim. La festividad de Pascua de las iglesias orientales generalmente se celebra la semana después de Pesaj.

Cada pocos años, las fechas de Pascua coinciden para que todas las iglesias la celebren juntas, y luego también cae durante la semana de Pascua en el calendario hebreo. El matemático Carl Friedrich Gauss desarrolló un algoritmo para calcular la fecha de Pascua, en el que acostumbrado hasta el día de hoy.

Jueves Santo ¿Cuál es el significado del lavado de los pies?

La semana ‘santa’, es la última semana de los 40 días de ayuno, que comienza el Domingo de Ramos y finaliza el domingo siguiente, que es la Pascua y se conoce como el día en que Jesús “resucitó”. En la mayoría de los países europeos, a diferencia de Estados Unidos, se acostumbra extender la Pascua y celebrarla durante dos días: domingo y lunes de la semana.

La Cuaresma, que comenzó con el Miércoles de Ceniza, finaliza con el Jueves Santo, y con él finaliza también el ayuno penitencial.

Con la misa vespertina “in Coena Domini” (“en la Cena del Señor”) comienza el Triduo Pascual, es decir, los tres días en los que se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, que tiene su punto de apoyo en la solemne Vigilia Pascual y concluye. con las segundas vísperas del Domingo de Resurrección.

Jesús, escribe el evangelista, “habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin”, y mientras el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote la intención de traicionarlo, Jesús se levantó de la mesa, bajó su vestido y tomando una toalla se la envolvió a la cintura, echó un poco de agua en la palangana y con un gesto inaudito, porque estaba reservado a esclavos y sirvientes, comenzó a lavar los pies de los Apóstoles, secándolos luego con agua. la toalla que se había ceñido.

Pero ¿Qué significa el lavado de los pies?

El gesto que Jesús hacia sus discípulos durante la Última Cena, antes de ser condenado a muerte, está narrado en el Evangelio de Juan y era una característica de la hospitalidad en el mundo antiguo.

El día del Jueves Santo está reservado para dos celebraciones litúrgicas distintas, por la mañana en las Catedrales, el obispo con una ceremonia solemne consagra el sagrado crisma, es decir, el aceite bendito que se utilizará durante todo el año siguiente para los Sacramentos del Bautismo, Confirmación y Orden Sagrado y los otros tres aceites utilizados para el Bautismo, Unión de los Enfermos y para ungir a los Catecúmenos.

En esta ceremonia participan sacerdotes y diáconos, reunidos en torno a su obispo, como confirmación visible de la Iglesia y del sacerdocio fundado por Cristo; preparándose para luego participar en cada iglesia y parroquia, con su propia liturgia, en la celebración de las últimas fases de la vida de Jesús con la Pasión, Muerte y Resurrección.

Lavar los ”Pies” significa mucho más de lo que pensamos

Hay que subrayar que en aquella época la gente caminaba por caminos polvorientos y embarrados, tal vez sucios de excrementos de animales, que dejaban sus pies, calzados únicamente con sandalias, en condiciones imaginables al final del día.

El lavado de los pies era una característica de la hospitalidad en el mundo antiguo, era un deber del esclavo hacia el amo, de la esposa hacia el marido, del hijo hacia el padre y se realizaba con una palangana especial y con un “lention” (secador) que con el tiempo se convirtió en una especie de uniforme para quienes servían en la mesa.

Cuando le llegó el turno a Simón, Pedro, se opuso al gesto de Jesús: “Señor, ¿me lavarás los pies?”. y Jesús respondió: ‘‘Lo que hago, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después”; entonces Pedro, que no entendía el simbolismo y el ejemplo de este acto, insistió: “Nunca me lavarás los pies”. Entonces Jesús respondió nuevamente: “Si no te lavo, no tendrás parte conmigo” y entonces, Pedro con su habitual impulsividad respondió: “¡Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza!”.

Este lavamiento es una de las mayores lecciones que Jesús da a sus discípulos, porque deberán seguirlo por el camino de la generosidad total en la entrega de sí mismos, no sólo hacia las habituales y hasta ahora preeminentes figuras del maestro, el marido, el padre, sino también hacia todos los hermanos de la humanidad, aunque sean considerados inferiores a ellos mismos.

Edwin Hevia

Con pasión a Jesucristo – Agencias