Jefe de Estado Nicolás Maduro inscribió su candidatura ante el CNE

Jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, llegó a la sede principal del ente rector, acompañado de una multitud de personas que se movilizó por todo el centro de Caracas y de diferentes partes del país, para apoyar su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral

La tarde de este lunes, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, asistió hasta la sede principal del Consejo Nacional Electoral, para formalizar su candidatura a la presidencia con el partido del Partido Socialista Unido de Venezuela, evento electoral que se llevará a cabo el próximo 28 de julio de 2024.

Desde tempranas horas se realizó una concentración de la Furia Bolivariana en las principales calles del centro de Caracas, donde esperaban al candidato y actual presidente de Venezuela, para movilizarse en apoyo a su candidatura.

Líder Revolucionario @NicolasMaduro saludó a las autoridades del @cneesvzla y a los 10 partidos del Gran Polo Patriótico, quienes los postularon como candidato para las elecciones presidenciales 2024.

Por su parte, el Vicepresidente del PSUV también la postulación del Jefe de Estado

El vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, fue el encargado de hacer entrega de la planilla que postulaba a Nicolás Maduro, como candidato del partido que ha representado por años a la Revolucionario.

Cabello encargó a Maduro el destino de la Patria, ya que sabe que nunca defraudará al pueblo venezolano.

Mientras que el ahora candidato, Nicolás Maduro, expresó ante las autoridades del CNE y demás equipo de Gobierno, que su postulación no se trata de una elección por color, sino por el contrario de elegir el derecho de la independencia de Venezuela.

En su discurso, recalcó “hoy no he venido no solo a inscribir mi nombre, sino un sueño de la patria, vine para invitarlos a seguir soñando (…) Esta no es una elección por un nombre, nosotros lo que vamos a elegir es el derecho a la independencia”.

Palabras de Nicolás Maduro Moros

Aseguró que nunca se ha sentido solo en ninguna batalla que ha tenido que enfrentar y que a pesar de las dificultades y el sacrificio, ha dado la lucha, la batalla y finalmente la victoria.

Desde el CNE, mencionó que casi 5 millones de hombres y mujeres del país levantaron su acta, y dieron sus razones para postular el nombre de “este hombre de Caracas, de a pie, este hombre de los barrios, este obrero humilde”.

