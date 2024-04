Choferes de las líneas del norte: Ruta 17, S.C El Cují, Unión Larense y Amados de Dios, siguen abusando con la exigencia del pasaje a 20 bolívares, lo cual no está estipulado en la Gaceta Oficial y tampoco establecido por el INTT o por el AMTT.

Las autoridades del Instituto Nacional de Transporte público y urbano, no han autorizado el aumento desmedido del pasaje en todos los estados y ciudades de Venezuela. El año pasado, el INTT acordó que el monto de las tarifas del transporte suburbano nacional, se fijara por intervalos de kilómetros, es decir; quedando fijado el pasaje mínimo a 13 bolívares para las rutas de 10 a 20 km.

Sin embargo, los choferes en Barquisimeto, hacen caso omiso a lo establecido en Gaceta, debido a que los usuarios han informado que éstos, están cobrando 20 bs a los pasajeros que se trasladan hacia las zonas de El Cují, Las Sábilas, Carorita, Uribana y Tamáca.

¡Insólito! Choferes de busetas, siguen abusando del pueblo de Barquisimeto

Los barquisimetanos, están sorprendidos y también decepcionados de las autoridades regional, porque el aumento no está en Gaceta y a pesar de ser así, los transportistas siguen abusando del ciudadano guaro, ”Este aumento, que ellos nos están cobrando, no está en Gaceta Oficial, para mí y todos; es injusto, porque cada día ellos, nos estarán obligando a pagar 20 bolívares por persona, lo que corresponde a 140 bolívares por semana y es algo que ya no podemos, porque tenemos nuestras necesidades y los choferes no lo entienden, no se ponen también del lado del pueblo”. Dijo Martha Pérez una usuaria del norte de Barquisimeto

Por su parte, la ciudadana Carolina Carrasco manifestó qué los choferes a parte de exigir el cobro, no están dejando montar a personas de la tercera edad y obligan a bajarse de las rutas a quienes no tengan completo los 20 bolívares ”Es algo que no se explica, ellos no tienen corazón, todos estamos pasando por las mismas necesidades y tenemos problemas, no podemos caer en exigir lo que no tenemos, ellos alegan que cada día los repuestos incrementan, pero los transportistas creen que nada más para ellos existen las dificultades. Ojalá el Presidente Nicolás Maduro o el Gobernador Adolfo Pereira y el director del AMTT Nelson Torcate se pronuncien de manera directa por esta situación que estamos pasando. No es justo y más en un año electoral, donde a todos, nos deberían tratar cordialmente, con respeto y dejarnos trasladar sin que nos exijan dar 20 bolívares” Concluyó

Redacción: Edwin Hevia

Fuente: Rubén Conde