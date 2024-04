Reacciones | Transportistas cobran 15 Bolívares hacia la zona norte de Barquisimeto y 20 Bolívares para Cabudare

Ante el ajuste del pasaje urbano autorizado por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) a 13 Bolívares en la ciudad de Barquisimeto, los ciudadanos manifestaron que hacia la zona norte (El Cují y Tamaca) el pasaje ya tiene un costo de 15 Bolívares durante el día, mientras que hacia Cabudare, municipio Palavecino, los autobuses ya están cobrando 20 Bolívares.

Carmen Carmona, mientras esperaba una unidad para Rastrojito, señaló que el pasaje le cuesta 20 Bolívares para esa zona: “De aquí me cobran 20 Bolívares hasta Rastrojito. Me parece excesivo, muy caro, ellos estaban cobrando 15 Bolívares y ahora son 20 Bolívares y si uno no los tiene, no me llevan“, expresó, señalando que hacia Cabudare los carritos le cobran $1.

Francisco Montilla, señala que constantemente toma el transporte desde y hacia la zona norte, pagando 15 Bolívares en los últimos días: “Eso es en el día, pero en la noche lo cobran más caro, yo no so salgo en las noches, pero es más caro“, apuntó mientras abordaba la unidad para dirigirse hacia la zona de Tamaca.

Enrique Manzanilla, viaja constantemente hacia Cabudare, municipio Palavecino y señala que le han cobrado 20 Bolívares: “Me parece bien porque los repuestos están muy caros, interno si debería ser máximo 15 Bolívares, además que la gasolina está cara, costaba 10 pero ahorita cobran 15 porque hubo un aumento“, indicó.

Dayrelis Castillo, explicó que estos últimos días el pasaje está en 15 Bolívares hacia la zona norte: “Me parece bien el precio, porque si te pones a ver lo que valen lo respuestos, los cauchos, está bien“, enfatizó.

Transportistas a favor del aumento

Ender Rodríguez, directivo de la Sociedad Civil Línea El Cují, Ruta 17, explicó que están a favor del aumento del pasaje, a pesar de que el mismo sea insuficiente y recalcó que ellos ven justo cobrar los 15 Bolívares hacia la zona norte: “Pensamos que un precio justo por el momento es 15 Bolívares, para allá se maneja un pasaje suburbano“, manifestó.

“Pésimo por todos lados, nos cubren con gasolina una vez a la semana, gasoil muy poco, atiende por grupos 60 litros y el gas las colas son interminables, necesitamos más estaciones a gas“, dijo Rodríguez, al ser consultado sobre el tema del combustible.

Para finalizar, exigieron a la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito (AMTT), seguir atacando a los transportistas piratas, porque les afectan económicamente.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto