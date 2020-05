Habitantes de Fundalara denuncian vivir en penurias. Las carencias continúan a pesar de las denuncias, afirma Milagros López.

Milagros López, vocera principal de seguridad del Consejo Comunal de la zona, comentó que los cortes de luz se extienden durante ocho y nueve horas.

Además, López enfatizó que la delincuencia se aprovecha de los cortes de luz durante la noche para ingresar a los hogares y hurtar sus pertenencias.

“Cada vez que hacen los cortes de luz, por ejemplo a las ocho de la noche, ya a las 8:20 de la noche los malandros están en los techos. Hemos llamado a la comisaría de Fundalara y no nos prestan el servicio, nos dicen que enviaran unidades pero no nos mandan nada” explicó López.

“Presentamos problemas con el agua, hemos llamado y avisado y no nos suministran el servicio, acá hay mucha gente de la tercera edad y hay niños”, añadió.

Habitantes de Fundalara denuncian vivir en penurias. Alrededor de 50 familias se ven afectadas, aseguró López.

López resaltó que han denunciado la problemática de la falla de los servicios en el programa de la gobernadora, pero no han recibido respuesta alguna.

“Le hacemos un llamado a la gobernadora que por favor nos preste atención, porque nosotros vivimos acá en Fundalara, donde hay muchos niños y personas de la tercera edad” comentó la vocera principal de seguridad del Consejo Comunal.

“Desde febrero presentamos fallas en el servicio del agua, incluso yo he hablado con el ingeniero Briceño y me ha dicho que él no se explica por qué no nos llega el agua, nos dijo que el problema es de los posos de macuto y de la represa”, agregó.

Aida Valderrama, residente de la comunidad, destacó que hay vecinos que están cocinando con leña porque presentan problemas con el servicio de repartición del gas.

“A veces cuando llega el agua, llega un chorrito en las llaves de abajo, así llenamos los tobos para podernos bañar y lavarnos las manos. Como te dijo mi compañera, la mayoría somos de la tercera edad, para nosotros esta situación es difícil”, afirmó Valderrama en referencia sobre la pandemia del COVID-19.