Habitantes de Cruz Blanca no reciben agua desde hace casi dos meses

Más de 20 familias del sector Cruz Blanca en el este de Barquisimeto, tiene mes y medio sin el servicio de agua potable y las vecinas comentaron que no han tenido hasta el momento respuesta por parte de la Hidrológica del estado Lara (HIDROLARA).

Gabriela Quintero, expresó que más de una decena de familias viven en un callejón donde no tienen acceso al agua potable y tampoco pueden llamar a camiones cisternas, debido a la imposibilidad de acceso que tienen para llegar a esas viviendas: “Aquí no hay manera de que pueda llegar un camión. Tenemos casi dos meses que no nos llega agua, a veces en la parte alta de la calle llega, pero a nosotros no y cada día es peor la situación“, indicó.

“No podemos ni pagar, porque ni pagando llega el cisterna aquí. HIDROLARA no nos dice nada, no sabemos porque no tenemos agua“, finalizó Quintero, lamentando la situación en la cual les toca vivir.

“Nos vemos afectados más de 20 familias. Yo tengo tanques pero vacíos, cargo botellones desde una vecina que me ayuda y ya los niños van a comenzar las clases. Esto es caótico, vivimos en un callejón y no hay acceso para un camión cisterna“, puntualizó Tania Pineda desde las afueras de su vivienda.

Los habitantes de la zona esperan una pronta respuesta por parte de (HIDROLARA) para al menos tener la información sobre la fecha que van a recibir el líquido vital.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto