Estos son todos los ganadores de los Premios FIFA The Best 2023

Los premios ‘The Best’ reconocen a los y las mejores futbolistas y entrenadores de todo el mundo.

Este lunes 15 de enero se entregaron los Premios The Best 2023, destacando a ‘Leo’ Messi como el mejor futbolista, Pep Guardiola como el mejor entrenador y Aitana Bonmatí como mejor jugadora. Revisa todos los galardonados.

La premiación de The Best 2023 se llevó a cabo en el Eventim Apollo de Londres este lunes 15 de enero. En un hecho que sorprendió a más de uno, Lionel Messi, quien no estuvo en la premiación, fue galardonado como el mejor futbolista del mundo. La ‘Pulga’ superó a Erling Haaland y Kylian Mbappé en las votaciones.

Ganadores de la gala de Premios FIFA The Best 2023:

Mejor entrenador: Pep Guardiola (Manchester City).

Pep Guardiola (Manchester City). XI FIFPro 2023: Thibaut Courtois; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias; Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, Jude Bellingham; Lionel Messi, Vinícius Júnior, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Thibaut Courtois; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias; Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, Jude Bellingham; Lionel Messi, Vinícius Júnior, Erling Haaland y Kylian Mbappé. Mejor entrenadora de equipo femenino: Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra).

Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra). XI FIFPro Women’s 2023: Mary Earps; Lucy Bronze, Alex Greenwood, Olga Carmona; Keira Walsh; Lauren James, Aitana Bonmatí, Ella Toone, Elissa Russo; San Kerr y Alex Morgan.

Mary Earps; Lucy Bronze, Alex Greenwood, Olga Carmona; Keira Walsh; Lauren James, Aitana Bonmatí, Ella Toone, Elissa Russo; San Kerr y Alex Morgan. Mejor portera: Mary Earps (Manchester United, Inglaterra).

Mary Earps (Manchester United, Inglaterra). Mejor portero: Enderson (Manchester City, Brasil).

Enderson (Manchester City, Brasil). FIFA Fair Play: Selección de Brasil, por encabezar la lucha contra el racismo utilizando una camiseta de color negro.

Selección de Brasil, por encabezar la lucha contra el racismo utilizando una camiseta de color negro. Premio Puskás: Guilherme Madruga, por su golazo de chilena con Botafogo SP a Boavista.

Guilherme Madruga, por su golazo de chilena con Botafogo SP a Boavista. Premio Afición The Best: Antonio Iñíguez, hincha de Colón de Santa Fe que alimentaba a su bebé en el Estadio Brigadier General Estanislao López.

Antonio Iñíguez, hincha de Colón de Santa Fe que alimentaba a su bebé en el Estadio Brigadier General Estanislao López. Mejor jugador: Lionel Messi.

Lionel Messi. Mejor jugadora: Aitana Bonmatí.

