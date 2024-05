Er Conde del Guacharo continuará con su ruta presidencial: “Todos cabemos en la Venezuela que queremos construir”

“A quienes me presionan, a quienes me descalifican, a quienes me critican y me exigen que me pliegue a otra candidatura, les tengo que decir con el corazón en la mano, desde la Vega, debajo de esta mata de mango, que ratificó mi compromiso de seguir como candidato independiente a la presidencia de la república”, manifestó desde el sector las casitas el humorista venezolano.

“Ahí los espero, las puertas están abiertas, nuestro corazón es grande, todos cabemos en la Venezuela que queremos construir”, dijo el comediante, abogado y empresario, Benjamín Rausseo al invitar a los venezolanos a votar en las elecciones del 2024.

El comediante venezolano, Benjamín “Er Conde del Guácharo” Rausseo ratificó su participación como candidato independiente en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

Así lo dio a conocer el artista a través de su cuenta en la red social Instagram en la que se dirige mediante un audiovisual a un grupo de personas en la parroquia La Vega de Caracas.

Información de: Nota de Prensa