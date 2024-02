Enfermera del Hospital Central falleció en un trágico accidente en el Obelisco

Enfermera de profesión, dedicada a cuidar a los pacientes en el hospital central Antonio María Pineda de Barquisimeto y en la casa de los abuelos, Elizabeth Hernandez, falleció en un trágico accidente de tránsito junto a Carlos Alzuru, quien era evangelista de la iglesia Nación de Multitudes

Leer también: Colombia decreta emergencia carcelaria

Elizabeth Hernandez, una mujer de 57 años de profesión enfermera y Carlos Alzuru, un hombre de 48, fallecieron al ser impactados por un vehículo marca fiat mientras se desplazaban a bordo de una moto, por las inmediaciones de la redoma del obelisco en Barquisimeto.

El hecho ocurrió este domingo 11 de febrero, aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando Carlos le hacía transporte a Elizabeth hasta la Casa del Abuelo, ubicada en la calle 54, donde la señora trabajaba como enfermera. Tras sufrir el terrible accidente, ambas víctimas fueron trasladadas en principio al Hospital Pastor Oropeza y posteriormente al Hospital Central, dónde lamentablemente fallecieron.

Carlos Alzuru tenía 2 meses de casado

Carlos Alzuru tenía 2 meses de casado

El conductor de la moto, acababa de contraer matrimonio hace apenas dos meses y era padre de dos niños; por su parte, la enfermera, también cumplía funciones en el área de traumatología del Hospital Central. Por los momentos, el conductor del carro se encuentra detenido y el caso se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía número 10 del estado Lara.

Enfermera del Hospital Central fallece en un trágico accidente en el Obelisco

Carmen Mireya usuaria de nuestra cuenta de instagram comentó:



”Que terrible muy triste. Dios les de descanso y fortaleza a sus familiares. Diariamente hay accidentes donde se encuentra involucrados motorizados quienes en su mayoría no respetan la vida, ni señales de tránsito, ni tienen precaución, van a la buenas de Dios. Se que no todos son así. Estás tragedias son un llamado de atención para ser prudentes al conducir un vehículo o una moto”.

No obstante fernandoveegara expresó con detalles lo siguiente: ”Estuve presente, también estaba esperando carro para ir a mi trabajo y la moto venía con su luz normal y el carro se trago la misma, acabando con la vida de esas dos personas. Vimos como salieron literalmente ‘volando’ y no se movían del impactó tan fuerte. Los policías corrieron hacia ellos; yo me quedé pálido al ver eso. Fuerza a sus familiares”.

Por su parte, Dahiana Marziliano Carrasco, enfermera al igual que Elizabeth, la describe como una bonita amiga, buena persona, consejera, grandiosa madre y excelente ser humano.

Redacción: Edwin Hevia e Israel González / Noticias Barquisimeto