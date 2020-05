El atleta Usain Bolt se convierte en padre. La ex super-estrella del atletismo es padre por primera vez al dar a luz su pareja.

Kasi Bennett, pareja de Usain Bolt a una niña, según reportó la prensa de la isla caribeña el 18 de mayo en la noche.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, confirmó el nacimiento en las redes sociales.

“Felicitaciones a la leyenda del esprint Usain Bolt y a Kasi Bennett por la llegada de su pequeña niña”, escribió Holness en Twitter.

Congratulations to our sprint legend Usain Bolt (@usainbolt) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd