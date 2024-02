Directora de FANCA Fátima de Pereira informó sobre el cáncer infantil, la Leucemia y el control de niños es la base a la nutrición

La Leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que se inicia con la médula ósea y el tejido blando que se encuentra en el centro de los huesos. Un estudio de la Proceedings of the National Academy of Sciences, reveló que esta grave enfermedad, comenzó hace 45 millones de años con un murciélago, produciendo el virus tras el análisis ADN antiguo de este animal.

El 15 de febrero, se conmemora el Día Internacional de Cáncer Infantil, una fecha proclamada en Luxemburgo. Razón por la cual en el marco del mes de la lucha contra esta enfermedad, entrevistamos a la presidenta de FANCA para saber sus causas, tipos y subtipos.

Los principales síntomas que los padres deben estar, varían entre la fiebre con mucha frecuencia, morados en el cuerpo, mareos y no sienten ganas de hacer alguna actividad; los valores bajos y dolor de cabeza.

Directora de FANCA Fatima Pereira: De 54 niños con cáncer, 18 tuvieron leucemia

Control de niños sanos explicación de la directora da FANCA

R: Aquellas mamás, deben hacer el control de niño sano, porque estas enfermedades son muy silenciosas, hay momentos que esta enfermedad no produce síntomas, es silenciosa.

”Hace poco, conocimos un niño de 9 años, lamentablemente cuando su familia se percató, la enfermedad estaba muy avanzada y era un jovencito inapetente (pérdida del apetito). Darle vitaminas para mejorar, no lo es todo; a veces es buscar el origen que a un niño de 2, 3, 4 y más años padece, ya cuando una criatura diga «tengo sueño, tengo flojera, estoy cansado, no quiero ir al colegio», nos indica algo, hay que ver qué está pasando. Es por eso que hay valores u exámenes de rutina que son muy importantes hacerlo en los niños, porque una hemoglobina baja puede avanzar y llegar a convertirse en leucemia’’. Describe la Directora da FANCA Fátima de Pereira

¿Cuántos casos han tenido?

R: De 54 casos que tuvimos el año pasado en las instalaciones de FANCA, 29 que representa el 53 por ciento en niños desde los cuatro a ocho años, 18 tuvieron leucemia, siendo un número elevado.

¿Es controlable la Leucemia?

R: Dependiendo el diagnóstico que se lleve a cabo al momento. Es por eso, que hay niños que deben recibir muchos ciclos de quimios; algunos son candidatos a trasplantes de médula y hay otros que no, o hacen las pruebas a sus hermanitos o padres y no son compatibles, allí es donde empieza el problema.

”Casi todos los casos infantiles, se llevan 104 ciclos de quimios”

R: El trasplante de médula no es riesgoso, porque cada caso amerita 104 ciclos de quimios, siendo un tratamiento bastante largo; no obstante, su precio es más elevado.

Testimonio de una jovencita que tuvo leucemia aguda

R: A los seis años, le diagnosticaron leucemia mieloide aguda e hizo los 104 ciclos de quimios, felizmente y con la gracias de Dios salió adelante superando la enfermedad.

Ahora tiene 23 años y cuenta este testimonio tanto de fe y como de valentía, porque cada una de las consecuencias o reacciones de las quimios son fuertes.

FANCA tiene 36 años

R: Yo tengo 18 de los 36 años de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer Lara; he aprendido a ser un instrumento de Dios para poder ayudar a estos niños, donde actualmente tenemos 248 niños en tratamientos activos. Algunos van a la casa, otros vienen, otros están en revisión y chequeo.

¿Cómo se distribuye el trabajo en FANCA?

R: Nosotros tenemos una gerente y una trabajadora social, quienes se encargan de llevar los insumos a los niños hospitalizados, llevar récipes y hacen evaluaciones. A todas estas cosas, también hemos integrado un grupo de equinoterapia, tratamiento que sirve para los niños con discapacidad y también para los chicos con leucemia.

¿La alimentación es importante?

R: Hay personas que descuidan los alimentos de los niños, les dan exceso de azúcar, consumo de refrescos, golosinas y hasta perro calientes, en vez de comer proteínas, frutas o vegetales. Los lácteos aunque algunos son alérgicos a esto, es buscar un balance a la comida, hay escenario que solamente se alimentan una sola vez al día por cualquier complicación que puedan tener en el hogar, y se complican, pero hay que buscar la forma de tener una buena nutrición desde casa.

Esas madres jóvenes, que no tienen control prenatal o no saben que están embarazadas, acuden a tomar licores y eso puede perjudicar. Es por eso que constantemente, tomar ácido fólico será importante durante el embarazo. La mayoría de los casos de la desnutrición terminan en cáncer.

En abril haremos una cena benéfica

R: Durante el mes de abril, en el marco de los 37 años estaremos realizando una cena benéfica con gastronomía libanesa, vamos a concretar y hacer la logística. También tenemos planificada la fecha de la novena carrera-caminata FANCA para el 7 de julio de este año 2024.

Redacción: Edwin Hevia Cadevilla

Entrevista: Zuleydy Márquez