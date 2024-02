Exclusiva | Rescatista del joven en las Torres del Sisal: “Dios tiene un propósito para ese hombre”

“Aquel que salva una vida, es como si salvara un universo entero” (Mishná, tratado Sanhedrín, 4, 5). Es la frase que puede identificar al Supervisor Jefe de la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) del Ven 911, Carlos Zorrilla, quien heroicamente realizó el rescate de un ciudadano que estuvo a punto de suicidarse el pasado lunes 19 de febrero en las Torres del Sisal de la Av. La Salle al oeste Barquisimeto en horas de la tarde.

“Dios tienen un propósito para ese hombre que se llama Carlos también. Nada es casual, mientras estaba en casa de un familiar tomándome un café, algo me decía que esperara. Me dio por mirar la hora y algo me dijo es la hora, salí y veo a una persona con el celular inclinado grabando las torres y cuando levanto la mirada un muchacho está en el último piso de la estructura de 25 niveles“, apuntó Zorrilla.

Su acción inmediata fue llamar a la sala situacional para activar a los organismos del Estado, quienes colaboraron en el rescate del muchacho: “No fue fácil llegar hasta ahí, tener una velocidad para llevar unas palabras de aliento. Fue una experiencia inolvidable, no es igual lo que aprendemos en un aula a cuando nos tocan estas situaciones, me tocó bastante el corazón“, expresó Zorrilla, indicando que el joven hacía gestos por unas voces que el escuchaba y le decía que se lanzara.

“Mientras hablaba con el miramos al cielo y el entendió, desistió de escuchar esas voces, giró y vino a pie seguro. En compañía de compañeros de la Policía Municipal, Bomberos, PNB, Protección Civil, subieron los 25 pisos“, señaló Zorrilla, explicando que sin Dios no son nada y por eso lo ponen en primer lugar.

“Voluntad, servicio y respuesta inmediata” es el eslogan del (URI) Ven 911. Porque los hombres (URI) nunca descasan, destacando lo oportuno de ese momento del rescate.

Zorrilla informó que desde los años 90 se acercó a la Iglesia Adventista, donde se calificó como un nuevo hombre: “Yo fui bautizado por la Iglesia Adventista, yo mientras subía la escalera pedí ser un instrumento de Dios. Gracias a el fue un resultado feliz“, decía el Supervisor Jefe, recordando que los problemas tienen solución, pero los mismos deben ser afrontados con reflexión, explicando que al parecer el muchacho tiene un problema sentimental y no económico.

Hizo un llamado a la población a buscar ayuda ante cualquier problema y también recibió un reconocimiento por parte del (URI) Ven 911, entregado por el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral del estado Lara (ZODI-Lara): “Esto para mi es un orgullo, sin el trabajo de todos esto no hubiese sido posible. Yo solamente tomé la iniciativa, pero luego trabajamos un equipo multidisciplinario porque lo que nos distingue es la voluntad de servicio“, exclamó.

Para finalizar, dijo que el muchacho se encuentra en un abrigo de protección de los cristianos en la población de Quíbor, municipio Jiménez.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto