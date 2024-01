Directivos de empresas de Musk preocupados por presunto consumo de drogas del multimillonario

El consumo de drogas de Elon Musk ha preocupado a ejecutivos y miembros del consejo de administración de las empresas que dirige, informó el Wall Street Journal, citando a personas no identificadas familiarizadas con el multimillonario y las empresas.

Musk ha consumido LSD, cocaína, éxtasis y hongos psicodélicos, a menudo en fiestas privadas, dijo el WSJ, citando testigos no identificados y otras personas con conocimiento del asunto. Personas cercanas al consejero delegado de Tesla Inc. y SpaceX dijeron al periódico que su consumo de drogas es continuo y que, en particular, consume ketamina. Musk dijo en agosto que tiene una receta para usar la droga como antidepresivo.

Musk, de 52 años, no respondió a las peticiones de comentarios del Journal. Alex Spiro, abogado del multimillonario, dijo al periódico que su cliente es sometido “regularmente y al azar a pruebas de drogas en SpaceX y nunca ha fallado una prueba”, y se refirió a “hechos falsos” en el artículo, pero no los detalló.

El consumo público de marihuana de Musk con el podcaster Joe Rogan en septiembre de 2018 llevó al Pentágono a revisar la autorización federal de seguridad vinculada a su papel como CEO de Space Exploration Technologies Corp, que está certificada para lanzar satélites espías militares, informó Bloomberg News por primera vez en marzo de 2019.

Musk respondió al artículo del WSJ en X Sunday: “Después de esa única calada con Rogan, acepté, a petición de la NASA, hacer 3 años de pruebas aleatorias de drogas. Ni siquiera se encontraron trazas de drogas o alcohol”.

SpaceX es ahora la única empresa estadounidense autorizada para transportar astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional. En los últimos años, el Pentágono ha incrementado las compras de lanzamientos a esta empresa de capital cerrado, y en junio contrató a su empresa de comunicaciones por satélite Starlink para apoyar al ejército ucraniano.

El Journal informó que Linda Johnson Rice, que se convirtió en directora de Tesla en 2017, no se presentó a la reelección dos años después por su frustración con el comportamiento de Musk y sus preocupaciones sobre su consumo de drogas.

Musk supervisa seis empresas: Tesla, SpaceX y X, la compañía de medios sociales antes conocida como Twitter; la empresa de túneles The Boring Co; el desarrollador de implantes cerebrales Neuralink; y la startup de inteligencia artificial xAI. Su patrimonio neto de 219.400 millones de dólares ocupa el primer puesto en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Información de: Bloomberg