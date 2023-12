Diosdado Cabello pide “no bajar la guardia” porque “los enemigos de Venezuela no descansan”

En estas fechas decembrinas “no hay que bajar la guardia” dijo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante una videoconferencia realizada este lunes 11 de diciembre con la militancia y juventud de esta tolda política.

“Aprovechemos estos días de finales de año, pero no bajemos la guardia. No bajemos la guardia porque el enemigo no descansa. Los enemigos de Venezuela no descansan y son expertos en actuar bajo la sombra. Son maestros de la manipulación, del engaño y nos han demostrado que ellos no respetan diciembre. No respetan absolutamente nada“, expresó el también legislador.

El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, enfatizó que “entre celebración y celebración, entre abrazo y abrazo estemos pendientes de las cosas en la calle“.

Pidió a los venezolanos practicar la solidaridad este diciembre y compartir de manera sana. “Hagamos de esta Navidad un encuentro particular, sin bajar la guardia”, reiteró el vicepresidente del PSUV.

Diosdado Cabello, refirmó que la tolda roja está cerrando un 2023 en victoria y espera arrancar el próximo año 2024 de la misma forma.

Con información de: VN