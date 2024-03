Día Internacional de la Mujer: “Luchadoras y emprendedoras” así se definen las larenses

El Día Internacional de la Mujer es una fecha para conmemorar la lucha histórica de las mujeres por sus derechos y para reflexionar sobre la igualdad de género. A lo largo de más de 170 años, las mujeres han luchado por poder trabajar, votar, tener propiedades a su nombre, casarse por amor y no por imposición, estudiar en la universidad, practicar deportes y ser profesionales.

Si bien es importante celebrar los avances logrados, también es fundamental recordar que el camino hacia la igualdad ha sido difícil y muchas mujeres han perdido sus vidas en el proceso. Por tanto, el Día de la Mujer es una oportunidad para reivindicar los derechos de las mujeres, manifestar respeto hacia su lucha y seguir trabajando juntos por un mundo más justo e igualitario para todas.

Algo de historia sobre el Día Internacional de la Mujer

Un incendio en una fábrica textil de Nueva York en marzo de 1911, donde murieron 123 mujeres oprimidas laboralmente, marcó un trágico episodio que simboliza la lucha por los derechos de la mujer. El color morado del humo que salía de la fábrica, se convirtió en un símbolo de esta justa que comenzó hace muchos años y que aún continúa.

A pesar de los avances significativos en la igualdad de género, todavía existen mujeres en todo el mundo que enfrentan desigualdades debido a su raza, etnia, situación socioeconómica o geográfica. Es importante destacar que esta lucha no es contra los hombres, sino contra una idea opresiva que ha perdurado a lo largo del tiempo y que sigue afectando a muchas mujeres en la actualidad.

“Luchadoras y Emprendedoras” así son las larenses

Las mujeres guaras son sinónimo de fuerza, determinación y valentía. Son inspiradoras para todas aquellas que buscan alcanzar sus sueños y superar cualquier obstáculo que se les presente en el camino. En este día internacional de la mujer, reafirman su compromiso con la lucha por la igualdad y su apoyo a todas las mujeres que siguen trabajando por sus derechos.

Carolina Aguilar, es un claro ejemplo de una mujer guara, día a día se levanta temprano para dejar todo ordenado en su hogar, deja a su hija en el preescolar e inicia su jornada laboral hasta las 5 de la tarde, “Me defino como una mujer trabajadora y guerrera, yo les digo a todas las mujeres que luchemos por todo lo que queremos porque somos valientes y luchadoras”.

“Soy una mujer virtuosa y bondadosa con mucho amor en mi corazón”, así se describe Alida Marín, con su bebé en brazos manifiesta que, siempre está dispuesta a tender una mano amiga a quienes lo necesitan.

María Mendoza, manifiesta que su mayor motivación para seguir adelante y trabajar duro para darle un futuro mejor es su hija.“Primeramente luchadora, tengo una sola hija y me veo como la mujer más luchadora del mundo para ella”. “A todas las mujeres les digo que continúen siendo las mujeres guerrera y nobles que caracteriza a las venezolanas”.

Ruth Segovia, quien iba en compañía de sus hijas y sobrinas luego de recogerlas en el colegio dijo que la palabra que más la define es, “valiente, guerrera, hermosa, madre, tantas cualidades que tenemos nosotras como mujer. Somos únicas, autenticas, no debemos permitir que nada ni nadie nos apague, somos merecedoras de sueños, tenemos grandes posibilidades y no solo tenemos la responsabilidad de estar en casa sino que también podemos estudiar, trabajar y hacer múltiples cosas para perseguir nuestros sueños”.

Queremos hacerle una mención especial a Maria Isabel Abreu, una mujer emprendedora, quien acompañada de dos jóvenes mujeres dedicadas y apasionadas, han hecho que Casa Abreu se destaque en el mercado local, brindando siempre un servicio de calidad y creatividad. Hoy reconocemos su labor y esfuerzo, y les agradecemos por embellecer nuestros días con sus hermosos arreglos florales.

Los caballeros las definen como: “La creación más bonita que hizo Dios”

De igual forma, el equipo reporteril de Noticias Barquisimeto consultó a los caballeros sobre, qué significaban las mujeres para ellos, y la mayoría concordó en que es “la creación más bonita que hizo Dios”, y que sin ellas no podrían continuar en este mundo, que son parte de la creación y es el complemento perfecto para el hombre.

“El el ser más bonito creado por Dios, de solo pensar que ellas dan vida y mantienen un niño durante nueve meses, lo crían y lo llevan por el buen camino, es hermoso de verdad”, la describe Geovanni Savare.

Por su parte, Jonathan Guanipa, la describe como “algo grande y maravilloso, es un regalo de Dios, y fue concebida para que no estuviéramos solos, si las mujeres no existieran no podríamos estar bien. No dejen de brillar, son mujeres valientes, guerreras y luchadoras”

Julio Marrufo menciona que “la mujer es un ser único y lo más precioso que ha creado Dios, primero nos pare una mujer y segundo que sin ellas no podemos vivir” al ser consultado por el que sería si las mujeres dejaran de existir respondió, “ese es el miedo que yo tengo a Dios y a que se a que ya no existan las mujeres”.

“La mujer es el ser más apreciado que Dios nos dio, trabajadoras, luchadoras, son lo más bonito”, señala Humberto Ortega, “Hay que respetarlas, valorarlas, por algo Dios creo a la mujer y el hombre son un complemento, yo soy de las personas que opina que las mujeres tienen los mismos derechos que el hombre, nunca he estado de acuerdo con el machismo”.

Es fundamental que tanto hombres como mujeres se unan en esta lucha para derribar las barreras de desigualdad y avanzar hacia un mundo más justo y equitativo para todas las personas. Solo trabajando juntos podremos acelerar el proceso de erradicación de estas injusticias heredadas y construir un futuro más igualitario para las generaciones venideras.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto