Delcy Rodríguez | la sanción va a impactar, pero no van a detener a Venezuela

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, encabezó el Encuentro para una Alternativa Social Mundial, desde donde rechazó una vez más que el gobierno de Estados Unidos haya reversado la Licencia 44 y restituyó las sanciones económicas, por lo que enfatizó que “los imperios no detendrán a Venezuela”.

“Busca apoderarse de los recursos, lo que paso con la licencia 44 es un delirio de supremacismo, pretenden gobernar a Venezuela con licencias: te apruebo o no te apruebo las empresas que con las que pueden negociar Venezuela”, dijo Rodríguez.

Rodríguez aseguró que dichas medidas “van a impactar” al país. “Que va a impactar, claro”, sentenció. De igual manera, recordó que EE.UU., ha impuesto medidas coercitivas a diversos países, lo que representa un 33% de naciones mundiales, cuyo fin es apropiarse de sus riquezas y controlarlos.

#EnVideo📹| "Las medidas coercitivas unilaterales aplicadas a países como Rusia, Cuba, Irán y Venezuela hoy ocupan el 33% de países en el mundo sancionados ilícita e ilegítimamente" señaló la Vicepresidenta Ejecutiva, @delcyrodriguezv.#BloqueoCero pic.twitter.com/QmTzu7vGGT — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 18, 2024

“La decisión de ayer nos da risa ya que evidencia el nivel de inmoralidad y estupidez de pensar que este pueblo pueda rendirse o arrodillarse por una licencia, desconocen nuestra historia, nuestro proceso de independencia, pero también el desconocimiento del presente”, expresó la Vicepresidenta.

“Sembraron un Gobierno títere y se sumaron más de 50 países, de Occidente. A este pueblo no lo detienen los imperios groseros y bárbaros”, insistió.

“Nos han ofrecido visas para ir a Disney, a Orlando y se lo hemos reportado al presidente, es como raro esto que ofrecen, allí vemos el nivel de precariedad cultural, mental, de desconocimiento histórico, es preocupante que personas que piensan así tengan tanta incidencia en el mundo”, agregó.

La vicepresidenta, enfatizó lo que sucede en el Esequibo y cómo EE.UU. ha utilizado a Guyana, para obtener los recursos, siendo esta la prueba más clara.

Recordó que a través de la Exxon Mobil y bajo la aprobación de Guayana, Estados Unidos busca apropiarse de los bloques de gas y de petróleo que hay en ese espacio pendiente de delimitación.

Rodríguez declaro nuevamnete que, “Venezuela no solo no reconoce a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sino que no va a cumplir ninguna sentencia que de ahí emane”.

#EnVideo📹| Vicepresidenta Ejecutiva, @delcyrodriguezv enfatizó que Venezuela no reconoce ni va a respetar o ejecutar ninguna sentencia que la CIJ emane, reiteró al Gobierno de Guyana que solo queda el camino de la negociación conforme al derecho internacional.#BloqueoCero pic.twitter.com/5dr32t6jUB — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 18, 2024

En el marco del Encuentro para una Alternativa Social Mundial, Rodríguez recordó que el principal culpable de los daños al medio ambiente, ha traído como consecuencia el fuerte cambio climático que se ha sentido en especial en el último año es causado por el gobierno de Estados Unidos y sus grandes aliados.

Recordó que estas consecuencias las está sintiendo en el cono sur, aunque ellos han sido los que menos han contribuido con el calentamiento global, siendo uno de los países más afectados Puerto Rico y Haití.

Añadió que dentro de las causas que trae el cambio climático está la hambruna, el alza en las temperaturas y la guerra por el agua.

Fuente: Notifalcon