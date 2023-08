Darimar Herrera fotógrafa deportivo: ''El fútbol sigue siendo machista''

Comenzó como productora en una televisora regional y se aventuró en el periodismo deportivo a la edad de 24 años, formando parte de la historia de un elenco futbolístico que ilusionó y alegró al fanático ”guaro”

Darimar Fabiola Herrera González es una mujer larense con experiencia periodística, que a pesar de no haber culminado su carrera y de tener como sueños la odontología, estudió comunicación social en la universidad Yacambú y en la Universidad Fermín Toro, destacando en sus respectivos trabajos mediante diferentes programas de la televisión regional.

Posteriormente, formó parte del grupo de prensa del equipo Deportivo Lara durante los últimos años de «vida» en el fútbol profesional y estuvo presente en el último campeonato (Torneo Clausura 2018) del elenco crepuscular. Darimar trabajó en el área de administración, llevó las redes sociales del cuadro ”Rojinegro” y finalmente trabajó como fotógrafa dentro de la cancha. Sin embargo, ella también conoció de cerca el ”sufrimiento” en el mundo del balompié, tras la desaparición a principios del año 2023 de una de las organizaciones más exitosas del deporte venezolano luego de estar sumergida a una profunda crisis económica.

”Comencé la carrera sin estar graduada, y desde muy joven me topé con el desafío de haber sido colaboradora a trabajar como asistente de producción y como productora. Fue complejo pero aprendí mucho; Allí tuve la oportunidad de conocer a grandes profesionales que me ayudaron en este camino” , describió al principio de la entrevista Darimar Herrera

Darimar Herrera la mujer que trabajó en los años mágicos y dolorosos del Deportivo Lara

La oportunidad en el Deportivo Lara

Arribar hacia los objetivos de una empresa u organización, siempre serán alcanzadas con el trabajo de manera colectiva o eficiente, y cuando se les presenta a cada quién la ocasión, muchos son los que aprenden y crecen personalmente, es por ello que la preparación periodística que tuvo Darimar Herrera, la guió a ser parte del equipo de fútbol de la entidad larense.

”La oportunidad del Deportivo Lara, me la propuso una persona que confió en mi trabajo. Se dio y me aceptaron como asistente administrativo, sabía lo básico y pude aprender, muchos son los que desconocen lo que hay detrás de un equipo profesional, obviamente sabemos de su importancia dentro del campo, entrenamientos y para el espectáculo, aunque detrás de todo éso, se encuentra el trabajo de la logística. Es conocer lo desconocido, saber en dónde se hospedarán los jugadores, cuál va a ser la comida para ellos y todo el personal, a quién se le pagará, los tipos de proveedores y las tomas de decisiones. Es por eso, que durante dos años, aprendí lo que era de verdad cómo se encuentra estructurada una organización”. Recalcó

El 29 de octubre del 2018 Darimar inició el sueño de entrar en la nómina oficial de los trabajadores del Deportivo Lara, en dicha temporada se logró el título en el Olímpico de la UCV.

La fotógrafa recuerda lo mucho que David Quintanilla (quien es hoy día secretario general de al Federación Venezolana de Fútbol) la motivó tras el esfuerzo y contribución de haber ganado un campeonato. Posteriormente, vinieron momentos buenos, alegres y obviamente malos, pero para ella, era muy gratificante recibir mensajes de ‘‘nunca estar solos” y mucho menos de ”desvanecer las esperanzas” de levantarse bien alto.

¿Cuándo pasó a ser parte de prensa en el Deportivo Lara?

R: Cuando Alexandra Estrada se convirtió en la nueva jefa de prensa, y me dieron la oportunidad.

En el 2019 e inicios del 2020, comienzo a ser parte del departamento de prensa del Deportivo Lara, al principio trabajé en los diagnósticos de las distintas cuentas de redes sociales, cuando llegó marzo del 2020 nos tocó ponernos ”manos a la obra” en equipo, para coordinar lo que podíamos publicar y hacer durante la pandemia, es decir nos tocó ”remar” y trabajar desde nuestras casas.

¿Y el momento de ser la fotógrafa del equipo?

R: Cuando se comenzó a jugar el torneo bajo burbuja por la pandemia del Covid-19, cada uno de mis compañeros tuvo que dar el máximo y hacer de todo un poco. Es por eso que en 2021, se me dio la gran oportunidad en la fotografía.

Nunca me imaginé estar en una cancha tomando fotos sin nunca haber tenido la oportunidad de aprender a tomar fotografías y haber trabajado anteriormente, me fui a la base, pregunté mucho sobretodo a un gran amigo llamado Willy Duarte. En mis primeros tres partidos, mi trabajo fue ”terrible”, fueron pocas las fotos que se pudieron salvar, pero eso me motivó a ser mejor, mejorar en mi trabajo y demostrar que como mujer sí podía ser fotógrafa en el fútbol.

Darimar en el estadio Pueblo Nuevo

”El fútbol sigue siendo machista”

”Para nadie es un secreto que hoy en día el fútbol sigue siendo machista, y tenemos que esforzarnos el doble más si es una mujer que no está graduada, a mí me tocó aprender desde abajo y tuve mucha suerte en este proceso de alcanzar el sueño de estar en un equipo profesional de fútbol en la primera división”. Aseguró la entrevistada

Una de las fotos más destacadas tomadas por Darimar Herrera

¿La fotografía se hizo parte de su vida?

R: Poco a poco ese trabajo fotográfico empezó a gustar y ser relevante entre el público, sobretodo en los hinchas ”rojinegros”, aunque cada uno tomaba buena fotos, sin embargo; Esas ganas de ser mejor o superarse, es lo que me mantuvo ahí luchando.

En 2022, tras la llegada de la lcda. Milagro Silva se aplica un organigrama que se desconocía en el equipo, ya no solamente era la fotógrafa sino que también manejaba las redes sociales del Deportivo Lara, aunque por más de haber tenido roces con el deporte, no era mi fuerte, lo fui aprendiendo poco a poco y hoy día, al hablar de este elenco, es hablar de amor, de hecho uno de mis tatuajes ahí está el ”rojinegro”, y cada día recuerdo de lo que viví.

Poco a poco fue escalando dentro de mí e inclusive mis mejores amigas han salido de ahí, pues simplemente este equipo se convirtió en algo especial. El Deportivo Lara se convirtió en una parte de mí, de mi vida y jamás se borrará, hoy veo al fútbol no como mi trabajo, sino como una forma de disfrutar y sentirme feliz de haber aportado «mi granito de arena» para el crecimiento de este deporte en Venezuela.

Fotografía del campeonato del Deportivo Lara femenino

¿Conoció de cerca al actual presidente de la FVF?

R: Al señor Jorge Giménez lo vi en contadas oportunidades, porque él siempre tuvo su oficina en Caracas y en Barquisimeto tenía personas de confianza encargándose del club.

En cada una de sus visitas fue una persona muy cálida, se preocupaba por cada trabajador y a pesar que no nos veía muy seguido, sabía quiénes éramos y que hacíamos, conocía la labor de todos en el equipo, siempre que podía extendía palabras de motivación a todos los trabajadores del Deportivo Lara.

Jorge Giménez Siempre fue una excelente persona, nos demostraba que le importaba cada uno de sus trabajadores y siempre te recibía con una sonrisa cordial. Con las experiencias posteriores, específicamente la última, fuimos valorando más el haber tenido un jefe como él que siempre tenía una respuesta a través de cada uno de sus voceros y nunca nos dejó solos. De verdad, recuerdo con mucho cariño su gestión.

”Quienes están hoy al frente de la FVF, se ganaron su puesto porque juntos superaron batallas”

Todos los que formaron parte en el Deportivo Lara fueron mis ”Ángeles”

¿Cuánto le afectó la desaparición del Depor Lara?

R: No estábamos preparados para esto. Lo lloramos, lo sufrimos y aún tenemos un despecho porque ya no lo tenemos (Deportivo Lara), nos quedamos hasta lo último, hasta que se cerró la puerta del trabajo y hasta que se apagó la luz en el Farid Richa. El año pasado estuvimos en una ”ruleta rusa” dónde todos sabíamos cómo terminaríamos, pero no caímos en cuenta, el señor Khalil Yousef llegó al Deportivo Lara a destruirlo, no sé si era su misión, pero mientras él veía que el equipo se estaba ‘hundiendo’ él lo ”pisaba” para que se hundiera más.

Al día de hoy, no esperábamos que el Deportivo Lara desapareciera, somos ejemplos de resiliencia, de amor, compañerismo, de fuerza y voluntad, sin embargo; Con lo que nosotros hiciéramos no se iba a salvar. Creo que culpar solamente a Khalil, sería muy iluso, quizás todos los que jamás alzamos la voz podríamos serlo, pero no he podido lograr perdonar a las personas que tuvieron la oportunidad de parar la locura de Yousef y nunca lo hicieron.

No solo el malo de la ‘Película’ es quien destruye, porque en la anterior temporada también hicieron que se perjudicara la institución. Yo creo en Dios, en la virgen Divina Pastora y sé que por algo esto pasó, y que los que actúan con maldad, nunca lograrán triunfar. Todos nosotros, los que nadie tiene en su mente, los que trabajamos a diario sufrimos muchísimo, los que nadie piensa y volteó a ver, lo dimos todo hasta que no pudimos más y solo ver el final.

¿Cree que volverá?

El Depor me dio todo lo bueno, me dejó grandes amistades y recuerdos, quiero en intento que eso sea lo que prevalezca, porque para mí es lo primordial. Más allá de lo malo, pueda reencontrarme con mis compañeros, compartir y recordar esos cuentos, las risas y nuestros días de trabajo, es lo más bonito que atesoro de este equipo, como fotógrafa del equipo de primera división y categorías menores, de las futbolistas femeninas, viví momentos inolvidables, grité así no se pudiera, tomé las fotos más espléndida y compartí con excelentes jugadores, profesionales y seres humanos de calidad, eso es lo que nos llenará, es como un tatuaje, lo veo, lo recuerdo y sonrío.

Mientras el Deportivo Lara siga vivo en los corazones de todas las personas que una vez celebraron un gol, aquél que se levante y se ponga la camisa, este equipo nunca va a morir. A mí me corresponde creer que volverá a competir y estoy confiada que así será, que vamos a volver a tener los mejores jugadores, y todos los que estuvimos allí desde donde sea, seguiremos apoyándolos y confiando en Dios, para un gran despertar en el fútbol larense y así alegrar a todos los barquisimetanos que han amado al ”rojinegro”, y seguirán amándolo por toda la eternidad.

¿Desea continuar con su carrera de estudios?

R: Es uno de mis sueños y una deuda que tengo, primeramente conmigo y luego con todas las personas que han confiado en mi desempeño o me han brindado grandes oportunidades a pesar de no ser periodista.

Tal vez el camino hubiese sido menos complicado al tener el respaldo de un título, sin embargo, he podido desarrollar grandes roles que agradezco y he aprendido de notables profesionales que admiro y que también me han impulsado a querer verme graduar. Ahora estamos trabajando en eso, para lograrlo y cumplir un sueño más.

Fotos que tuvieron un gran significado:

Darimar Herrera, a pesar de cada tropiezo vivido en la organización ”Rojinegra”, no ha parado de creer y tener fe, aunando a eso, recuerda que dentro de la misma, vivió los mejores años de su vida, donde a parte de las miles alegrías, también les dio buenos amigos como María Laura Peña (Abogada), David Quintanilla, Liz Nieves (Comunicaciones), Ysmailid Ortega (Administración), Lisbeth Vizcaya (Administración), Jhosscary Carrizo (Gte Deportivo), Jean Duran, Diana Sayago, Claudia Escalona, Evelyn Riera, Helyz Blanco y por supuesto al Deportivo Lara (equipo de toda la vida) a quién llegó gracias a Carla Sarda.

Redacción y entrevista: Edwin Sports Hevia / @edwinhevia