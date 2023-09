Daniel Ceballos: “No apoyo las primarias ni comparto la estrategia de María Corina Machado”

Daniel Ceballos, aspirante presidencial aseguró, que “de María Corina Machado no comparto la estrategia de máxima presión”. “Yo no apoyo a nadie en las primarias, no apoyo el proceso de las primarias. No apoyo esa opción de máxima presión, no apoyo más la opción de chantaje, de partir el país en dos”.

Ceballos insistió en el surgimiento de una alternativa política distinta frente a las elecciones presidenciales venideras, “debe haber una alternativa distinta a lo que estamos viendo, una propuesta política. No se trata de sustituir a Maduro, se trata de permitir que el venezolano tenga la posibilidad de votar, de decidir, de involucrarse. Y la camisa de fuerza se la está poniendo la política” expresó.

El candidato denunció que, “un sector de la oposición pertenece a una nómina pagada en cada estado, además es una nómina bien corrupta. Hasta los diputados del 2015 están, asumo que esa plata es de la Comunidad Internacional, de los gringos”.

A su juicio , “el conflicto gobierno-oposición está raspado. No pueden decirle a Venezuela hacia dónde van, porque no saben. Todo ha sido un experimento fracasado”.

“Hay que construir una alternativa a esto, esto no quiere decir que tengamos que eliminar, aniquilar, despreciar a los sectores políticos que se agrupan. Hay que cambiar el paradigma”, agregó.

“Estoy planteando el primer partido político digital, que sea autónomo, descentralizado y que permita voz y voto a cualquier ciudadano”, anunció Ceballos.

“No debemos volver a centralizar la política, no debemos abandonar el corto plazo, debemos reconocer al gobierno, son una realidad. Eso no implica apoyarlos”. “Debemos visibilizar toda Venezuela, Venezuela no es Baruta, Chacao, el Hatillo, Sucre y Libertador. Venezuela es un país vibrante que está pasando en este momento por una gran crisis, la cual demostró que vivíamos en un castillo de arena” agregó.

Leer también: Edgar Zambrano: “Con el apoyo de Henri Falcón a Prosperi seremos los ganadores en Lara”

También aclaró que, “estoy plenamente habilitado, pagué mi condena en su totalidad. No le debo nada a la justicia venezolana. Pagué lo que debía y pagué por otros”.

Con información de: Globovisión