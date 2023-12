Cristiano guió la goleada de Al Nassr sobre Al Ittihad (2-5) en el partido estelar de la liga saudí, que resultó un producto entretenido y con el portugués en cifras de récord.

Cristiano frente a Benzema, en un King Abdullah Sports City de Yeda lleno, tifos de los aficionados, espectáculo de luces… La Saudi Pro League sacó músculo un 26 de diciembre en un intento de hacer aún más global el espectáculo de su liga de fútbol. Esa que este verano acaparó la atención por su millonarios fichajes y que ahora veía cómo dos de sus principales clubes enfrentaban a dos estrellas de talla mundial. Y a un buen puñado de jugadores top: el español Laporte, Mané, Brozovic, Kanté.

El producto, con sus limitaciones en un fútbol aún por hacer, no defraudó. Deparó un encuentro frenético, con cambios de marcador, emoción y algún momento de buen fútbol. Lo que no pudo evitar es que se impusiera la lógica, con un Al Nassr muy superior que goleó a su rival (2-5) en su intento de atrapar en el liderato al Al Hilal, ahora a siete puntos. Y un Cristiano estelar que, con sus dos goles, ya suma 54 este 2023 a sus 38 años y comanda la tabla de goleadores del torneo con 19.

Cristiano se come a Benzema y es el goleador del año

El duelo

El Al Ittihad de Benzema, en cambio, continúa con su caída libre. Sexto en la tabla, a 22 puntos del liderato, y sin que se note el impacto de su cambio en el banquillo, ahora con el argentino Marcelo Gallardo tras la destitución del portugués Nuno.

Este duelo parecía un examen al equipo, que suspendió rotundamente. Y eso que los más optimistas en los locales pudieron soñar con un punto de inflexión en este duelo estelar. No porque mejorase el juego, ya que el Al Nassr salió mucho mejor desde el principio, pero sí porque los de Gallardo se adelantaron en el marcador tras un fogonazo de Benzema, que recibió en banda para asistir a Hamdallah, autor del 1-0.

Sin embargo, el gol fue un espejismo. Al Nassr transformó su dominio en el empate gracias a un gol de penalti… ¡cometido por Benzema! Cristiano no falló. Fue el preludio de una mala noche para el francés. Más cuando antes del descanso apareció Talisca, el mejor socio de Ronaldo desde que llegó a Al Nassr, para anotar el el 1-2. El panorama pintaba mal para un Al Ittihad obligado a la remontada, que sólo tuvo algo de esperanza en el comienzo de la segunda mitad, sus mejores minutos. Y le dio para empatar, con un cabezazo otra vez de Hamdallah, que sólo sirvió para maquillar la realidad que se veía sobre el césped.

Desenlace

Pero pronto el partido se terminaría de torcer para los locales. Fabinho, el ex del Liverpool, cometió un duro penalti que no sólo le costó el lanzamiento desde los once metros. También la expulsión.

Cristiano firmó su doblete y también la sentencia de un Al Ittihad que, con un jugador menos sobre el campo, sólo le quedó esperar un milagro que no llegó. Volcarse en ataque sólo sirvió para dejar campo abierto a Mané, que puso la puntilla con un doblete en dos contragolpes. El senegalés pudo así poner su firma en este partidazo saudí que cumplió con lo prometido. Muchos goles, un buen espectáculo y un duelo entre Benzema y Cristiano en el que el portugués salió coronado como rey de esta emergente competición.

Diario AS