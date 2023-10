Comienza oficialmente en El Salvador la campaña electoral para aspirantes a la Presidencia

El período oficial de campaña electoral para los aspirantes a la Presidencia de El Salvador, entre ellos el actual mandatario, Nayib Bukele, que busca la reelección a pesar del señalamiento de inconstitucional, comienza este martes y se extiende hasta enero de 2024, de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Son trece los partidos políticos que participarán en las elecciones generales de 2024 (en las que también se elegirán a diputados a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano y a miembros de Consejos Municipales) de los que al menos seis han definido candidatos al órgano Ejecutivo.

El opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) antes guerrilla, es – por el momento – el único partido que ha presentado ante el TSE la solicitud de sus aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia.

Los institutos políticos tienen hasta el próximo 26 de octubre para enviar sus solicitudes al ente colegiado, para que este revise el cumplimiento de los requisitos establecidos.

La agencia EFE le consultó a la diputada Anabel Belloso, del FMLN, si los candidatos que aún no han presentado su documentación al TSE pueden realizar campaña electoral y señaló que “en teoría no debería de haber un problema para quienes aún no han oficializado la solicitud de inscripción”.

En redes sociales, el partido oficialista, Nuevas Ideas (NI), ya ha comenzado su campaña con el mensaje: “Marca la N de Nuevas Ideas, vota por Nayib Bukele”.

El TSE no prohíbe la campaña electoral para los aspirantes a la Presidencia que no hayan presentado su solicitud.

Para Belloso, que es una de las cuatro diputadas de la formación de izquierda en el Congreso, Nuevas Ideas “esperará hasta el último momento” para presentar ante el TSE su solicitud.

La diputada apuntó que lo anterior “no será impedimento” para que el presidente Bukele “realice su campaña”, aunque aseguró que “hemos visto una campaña adelantada por parte del partido que actualmente está en el Gobierno y el Tribunal (Electoral) no ha ejercido su autoridad, de acuerdo al mandato que tiene por ley”.

“Fuera de los plazos que se establecen ellos (el Gobierno y el mandatario) viven en propaganda permanente. Los medios institucionales forman una red de repetidoras del discurso del Gobierno y de NI, y dejan de lado ejercer su función institucional y eso es altamente condenable”, aseveró.

Y amplió “No es posible que se dé ese tipo de abusos, que esté a la vista y las autoridades competentes, o que deberían estar regulando que esto no sea así, no digan nada y hablo del Tribunal Supremo Electoral”.

Belloso indicó que espera una contienda electoral con “equidad” y que se desarrolle “una campaña propositiva”.

“Debemos aspirar a una campaña de altura donde la mentira y el odio le queden a quienes son mentirosos y odiosos”, agregó.

El Código Electoral establece que “la propaganda electoral sólo se permitirá cuatro meses antes de la fecha establecida por la Ley para presidente y vicepresidente, y dos meses antes para diputados y Concejos Municipales”.

Asimismo, el ente colegiado prohíbe la difamación, injuria y la calumnia, y señala que los que “promuevan o participen en desórdenes públicos serán castigados de conformidad con las leyes comunes”.

Son más de 5,5 millones los salvadoreños convocados a participar en las elecciones generales de 2024, a los que se suman 685.026 ciudadanos que viven en el extranjero.

Lo particular en dichos comicios es la participación de Bukele y su aspiración por la reelección, lo que lo convierte en el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña con la opción de buscar su reelección inmediata.

Además de elegir al presidente, en 2024, los salvadoreños elegirán a 44 alcaldes y concejos municipales, en lugar de 242 luego que el Congreso aprobara una ley de reorganización de la división territorial del país, presentada y promovida por Bukele.

En se sentido, deberán votar por 60 diputaciones en lugar de 84, esto también tras la aprobación de una normativa promovida por el mandatario salvadoreño.

Con información de: Globovisión