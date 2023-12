Colina se hace viral tras cantar frente a una panadería en El Valle de Caracas

Graban al cantante Colina cantando frente a una panadería y sus fanáticos reaccionan Diciembre 19, 2023 La estrella de la disquera Sonorodven interpretó varias canciones para las telenovelas en horarios estelares en televisión abierta y su legado sigue vivo. Con un pasado polémico por el consumo de estupefacientes, Colina ya no figura en los grandes estudios de otrora y, por el contrario, cada vez que es titular de la prensa amarillista lo hace por cosas no tan positivas. Sin embargo, en días pasados un usuario de la red social TikTok subió un video de el baladista cantando frente a una panadería en su parroquia, El Valle, en Caracas, y enseguida la pieza se viralizó. Algunos lo recordaron con entrañable nostalgia, otros le criticaron su aspectos y otros no creyeron que se trataba del mismo intérprete de “Si tu te vas”, puesto que se muestra con un rostro y una voz desgastada. El medio reseña: “No estuvo muerto ni de parranda. El tiempo de confinamiento lo pasó tranquilo en su casa junto a su madre, quien en este atropellado 2020 cumplió 100 años”. En esa entrevista comentó que lo habían matado unas “53 veces. Me imagino que, como todo el mundo, en algún momento me moriré. Pero no es por ahora. Todavía me falta dar mucho rock and roll”. #colina #cantante #venezuela #venezolano #musicadelosochenta #clasicos #baladas #venezuelatiktok #viraltiktok #viralvideo #tiktok