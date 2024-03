Coindustria asegura que fijar un monto salarial en este momento es “Muy difícil”

De “muy difícil” califica la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria fijar un monto salarial en este momento en el país.

Maryolga Girán, presidenta de la comisión, consideró que en este momento fijar un monto salarial “es difícil, y destacó que los trabajadores tienen la capacidad de negociar las condiciones laborales directamente con el patrón.“

Señaló que para ellos la Ley del Trabajo debe quedarse para aquellos casos en que los empleados “no tengan la preparación necesaria para sentarse a discutir de tú a tú” con el empleador.

Sin embargo, mencionó que dicha ley “no es aplicable” en la actualidad, porque debe ser sometida a una reforma, pero “ésta no es viable” y que la Ley del Trabajo “debe ser supletoria, no obligatoria para todos los trabajadores”.

Zuleydy Márquez / Noticia Al Día