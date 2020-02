Cody Bellinger dice que José Altuve le robó el MVP del 2017 a Aaron Judge

Cody Bellinger, el actual MVP de la Liga Nacional, no midió sus palabras cuando hizo comentarios sobre el escándalo del robo de señas y posteriores disculpas de los Houston Astros el viernes en la mañana, momentos antes que los lanzadores y receptores de los Los Angeles Dodgers llevaran a cabo su primer entrenamiento oficial.

«Pienso que las disculpas no dicen nada», dijo Bellinger, al referirse a las disculpas públicas hechas por los Astros el jueves en su sede de entrenamientos primaverales. «Pienso que el castigo de Manfred fue débil porque les dio inmunidad. Es decir, estos tipos hicieron trampa por tres años. Lo que la gente no entiende es que [José] Altuve le robó el MVP a [Aaron] Judge en el 2017. Todos saben que ellos nos robaron el anillo. Pero ya se acabó».

Una investigación por parte de Major League Baseball respaldó los comentarios hechos inicialmente por Mike Fiers al portal The Athletic en noviembre, donde dijo que los Astros se robaron señales a lo largo de la temporada 2017 transmitiendo las señales de los receptores desde el cuarto de repetición de videos y golpeando botes de basura para alertar a los bateadores sobre ciertos lanzamientos.

La investigación dijo que los métodos continuaron por una parte de la temporada 2018 pero que no se utilizaron en el 2019, pero Bellinger cree que los mismos si continuaron utilizándose.

«Cien por ciento», dijo Bellinger. «Yo no sé por qué ellos lo habrían detenido».

Los Astros también fueron acusados de ir tan lejos como utilizar timbres electrónicos en sus cuerpos para recibir alertas de lanzamientos, una acusación que muchos dentro del equipo han negado enfáticamente. La mayor sospecha se basa en un video de Altuve en el que le dice a sus compañeros que no quiere que le quiten su camisa cuando recorría las bases tras conectar el cuadrangular decisivo que le dio el pase a los Astros a la Serie Mundial sobre los Yankees en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Bellinger dijo: «Yo no sé qué ser humano conecta un cuadrangular para dejar tendido en el terreno al rival ante Aroldis Chapman para enviar a tu equipo a la Serie Mundial y 1) piensa para decir, ‘No me rompan la camisa’, pero 2) se va por el túnel, se cambia la camisa, y entonces sale para ser entrevistado. Eso no me hace ningún sentido».

Bellinger también expresó emoción por la venidera temporada, al notar que su equipo de los Dodgers, que viene de obtener 106 victorias, agregó al exMVPMookie Betts y un exganador del Cy Young en David Price.

Pero Bellinger, como muchos otros en el camerino, está claramente molesto por las revelaciones de lo que ocurrió hace más de dos años y sigue abiertamente molesto con los jugadores de los Astros.

«Perdí el respeto por esos tipos», dijo Bellinger. «Yo diría que todo el mundo en el Circo Grande, en las Grandes Ligas, perdió el respeto por esos muchachos».

Espn