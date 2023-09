''Ciudad Deporte'' la distracción en las Ferias de Barquisimeto

Más allá del espectáculo musical que ofrece la cuadragésima sexta ferias internacionales de Barquisimeto, dentro del recinto se pueden disfrutar de distintas áreas denominadas ciudades que de una forma u otra, engalanan el ambiente festivo para la distracción y pasatiempo de los guaros.

También te puede interesar: Cardenales de Lara jugará por primera vez en Lima, Perú

La ”ciudad deporte” ha sido un éxito total entre todas las ciudades del evento, a través de un recorrido del equipo reporteril de Noticias Barquisimeto y Somos Televisión, evidenció que durante la noche regatoneara, fue una de las visitadas por parte del público en la Feria de Barquisimeto, y es que en ella se encontraban los locales de venta al mayor y detal de artículos deportivos conocida como DCR Sports, una tienda deportiva que incluye ventas de medias, guayos, guantes para porteros, franelas, suéter y balones de fútbol o baloncesto.

Ciudad Deporte la atracción en las Ferias

Leer también: Barquisimeto celebra su aniversario con Robert Pérez: “Un macizo Guayanés sembrado a orillas del Turbio”

A medida, que se fue avanzando, nos fuimos encontrando con otros puestos como la Academia Dport FC, con sus logos y pendón de la institución futbolística, posteriormente se encuentra el stand de los Cardenales de Lara, donde figuraron sus respectivas modelos o madrinas 2023 y la venta de abonados junto a su slogan ”Somos uno” y su logo que recientemente fue innovado.

”Soy candidata oficial al reinado de Madrinas Cardenales, espero llegar muy lejos, cada una de las expectativas de las muchachas son muy alta, realmente esto es un sueño para mí y con mucho esfuerzo Dios mediante seré la próxima madrina del Cardenales de Lara” Expresó Suri Saavedra

Puedes enferiarte con nuestro canal desde el Complejo Bicentenario de Barquisimeto: Somos TV, Noticias Deportivas y Noticias Barquisimeto en vivo

Mercedes Velazco Yanes de 19 años, se encuentra en el stand del Cardenales, ”Estoy junto a la mejor organización de béisbol, Cardenales 92.1 fm y Noticias Barquisimeto en ciudad Deporte, estoy en este stand demostrando lo que nos identifica. Con convicción voy a ser la próxima madrina del Cardenales de Lara, porque sé que a veces aunque podemos venir en ‘frascos pequeños’ todo lo mejor está en mi ser, por ello lograré triunfar y ser una excelente ganadora porque tengo carisma, determinación y disciplina”.

Naillivi Amaya candidata oficial de Madrinas Cardenales

Naillivi Amaya Gamez la candidata que ama al periodismo deportivo

”Realmente me siento muy emocionada, siempre he querido participar en el reinado de Madrinas Cardenales, es mi primer concurso y aspiro ganar o quedar dentro del cuadro porque mis compañeras son muy hermosas, aunque desde niña tuve ése sueño. Me encanta el béisbol, estudio comunicación social y me fascina el periodismo deportivo”.

Finalmente, en la parte derecha de la ”ciudad deportiva” se encuentra la Academia Rey, con dos representantes que fueron muy cordiales al momento de recibirnos, y pasar por el lugar. ”Estamos mostrando nuestra academia de fútbol que tantos jugadores le ha dado al estado Lara, hemos sido parte del crecimiento del balompié menor no solo en la entidad sino también en toda Venezuela, por eso nos atrevimos a mostrar lo que nos identifica”.

Por: Edwin ‘Sports’ Hevia / @edwinhevia