Cillian Murphy y Oppenheimer arrasan en los Oscars. Y Emma Stone ganó la estatuilla a la mejor actriz

Cillian Murphy se convierte en el mejor actor del año, tras su brillante interpretación en ‘Oppenheimer’, película que se ha llevado siete estatuillas de las trece categorías de las que estaba nominada, de esta manera se consagró como una de las más importantes del siglo.

Por su parte la deslumbrante Emma Stone se alzó con su segunda estatuilla en la historia de los premios, al ganar el Oscar a la Mejor Actriz del año 2024 gracias a su espléndido e increíble personaje de Bella Baxter en la película ‘Pobres Criaturas’.

Oppenheimer triunfó en siete ocasiones en la gala de los premios Oscar 2024, sus categorías ganadoras fueron: Mejor Película, Mejor Actor (Cillian Murphy), Mejor Director (Christopher Nolan), Mejor Actor de Reparto (Robert Downey Jr.), Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora por Ludwing Goransson y Mejor Fotografía. Dando una muestra de jerarquía de largometraje en el cine, en la ”creación” de la Bomba Atómica.

“Se me ha roto el vestido. Lo siento, he perdido la voz, estoy afónica. Todas las otras nominadas en esta categoría, lo comparto con ellas. Ha sido un auténtico honor haberlo conseguido con ustedes. No sé ni qué estoy diciendo”.

“El otro día, entrando en pánico, que es algo que me pasa muy a menudo, Giórgos Lánthimos me dijo: por favor, céntrate. Es el equipo el que ha conseguido hacer que la suma de las partes nos lleven a donde estamos, y eso es lo mejor del cine. Es un honor compartir esto con todos y cada uno de los miembros del reparto. Todas las personas que han trabajado en esta película. Gracias Giórgos por darme el regalo de mi vida, Bella Baxter, en la oportunidad de unirnos a ese equipo”. Describió Emma Stone

“Gracias a toda mi familia, a mi marido, a mis padres, a mi hija. Te quiero más que a toda mi vida”. Concluyó la ganadora del premio oscar a la mejor actriz, siendo su segunda estatuilla en su joven carrera, que va a buen ritmo de Katharine Hepburn, que con cuatro oscars es la más ganadora de la industria femenina de Hollywood.

Mejores actrices del siglo XXI

Actriz Película Año Emma Stone Pobres criaturas 2024 Michelle Yeoh Todo a la vez en todas partes 2023 Jessica Chastain Los ojos de Tammy Faye 2022 Frances McDormand Nomadland 2021 Olivia Colman Judy 2020 Olivia Colman La Favorita 2019 Frances McDormand Tres anuncios en las afueras 2018 Emma Stone La La Land 2017 Brie Larson La habitación 2016 Julianne Moore Siempre Alice 2015 Cate Blanchett Jazmín Azul 2014 Jennifer Lawrence El lado bueno de las cosas 2013 Meryl Streep La dama de hierro 2012 Natalie Portman Cisne negro 2011 Sandra Bullock The Blind Side 2010 Kate Winslet El lector 2009 Marion Cotillard La vida en rosa: Edith Piaf 2008 Helen Mirren La Reina 2007 Reese Witherspoon En la cuerda floja 2006 Hilary Swank Million Dollar Baby 2005 Charlize Theron Monster 2004 Nicole Kidman Las horas 2003 Halle Berry Monster’s Ball 2002 Julia Roberts Erin Brockovich 2001 Hilary Swank Los chicos no lloran 2000

En 2016, Emma Stone ganó el Oscar a la mejor actriz por ”La La Land”, en los años 2014 y 2018 fue finalista de la categoría más importante de la rama femenina con Birdman y The Favourite. No obstante, el tiempo le seguiría premiando, porque en el 2024, se ha convertido en una de las más exitosas actrices de toda la historia del cine, justo después de su primera nominación.

‘Oppenheimer’: Oscar a Mejor Película

‘Oppenheimer’: Oscar a Mejor Película y Mejor Fotografía

“La razón por la que estamos hoy aquí es Christopher Nolan. Es especial, es brillante, y estoy muy muy agradecida. Lo maravilloso de todo esto ha sido el equipo que hemos formado. Un equipo realmente increíble. Muchísimas gracias a todo el reparto, a la gente de Universal por el apoyo que nos han dado”, destacó Emma Thomas, la productora de la película.

Christopher Nolan, Emma Thomas y Charles Roven, recogen este premio de manos de Al Pacino:

“Quiero dar las gracias por la apuesta que se ha hecho por esta película, por haber creído cuando no parecía que tuviera mucho sentido. Muchas gracias a los cines. Gracias a mis hijos, a mi madre, que además hoy es el Día de la Madre. Y gracias a la Academia, que también es por ellos que hoy estoy aquí”, ha añadido.

Ganadores:

Godzilla se llevó el premio al mejor efecto visual





Mejor Película: Oppenheimer, mejor director: Christopher Nolan, Mejor actor: Cillian Murphy, mejor actriz: Emma Stone, mejor actor de reparto: Robert Downey jr con su primer Oscar, ganándole a Ryan Gosling, Sterling Browm, Mark Ruffalo y a nada más que Robert De Niro.

Mejor actriz de reparto: Da Vine Joy Randolph, mejor película internacional: La zona de interés, mejor guión original: Anatomía de una caída, mejor guión adaptado: American Fiction, mejor fotografía: Oppenheimer, mejor montaje: Oppenheimer, mejor sonido: La zona de interés, mejor banda sonora: Oppenheimer, mejor diseño de producción: Pobres Criaturas, mejor vestuario: Pobres Criaturas.

Otros galardones:



Mejor maquillaje y peluquería: Pobres Criaturas, mejores efectos visuales: Godzilla, mejor canción: What Was I Made For de Barbie, mejor película animada: El Chico y La Garza, mejor documental: 20 días en Mariupol, mejor cortometraje de ficción: La Maravillosa Historia de Henry Sugar. Mejor cortometraje documental: The Last Repair Shop, mejor cortometraje de animación: War is Over.

Robert Downey Jr y su esposa

Robert Downey Jr. se tomó un momento especial para dedicarle este premio a su esposa durante su discurso de los Oscars 2023

“Quiero agradecer a mi veterinaria, o sea, a mi esposa… Ella me encontró cuando era un cachorro callejero y me devolvió la vida con su amor”. Culminó, para muchos el actor preferido de millones de amantes del cine.

De esta forma concluyó una de las mejores galas de los Oscars

