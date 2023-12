Cardenales dejó en ”estado crítico” al Magallanes en un duelo de 17 carreras en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

En Lara, el Magallanes buscaba una ”esperanza” y Cardenales los ”hundió”, tras vencerlos 9 carreras por 8 en una sensacional tarde del aragueño Hernán Pérez, quien despachó un tremendo cuadrangular por la parte izquierda del parque crepuscular e impulsar trío de rayitas, para ser el mayor remolcador del partido.

Los Navegantes, se jugaban ”la vida” en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, frente a los Cardenales de Lara, el compromiso no terminó como ellos planeaban. Quedando a un paso de ”Estado crítico”, la novena larense los dejó prácticamente sin más opciones que vencer a las Águilas para aspirar disputar la serie de dos juegos en el comodín de la LVBP y esperar a un triunfo del Cardenales sobre el Zulia.

A medida que avanza el tiempo, se analiza y se llega a la conclusión qué, aparentemente es injusta dicha opción para ingresar al Round Robin.

Primer rally de 3 carreras

Luego del boleto a Ildemaro Vargas y deun wild pitch del lanzador Jhan Zambrano, Jecksson Flores se instaló en primera con cuatro pitcheos malos, el lanzador magallanero con dos corredores en las bases y un out en la pizarra, le dejó una recta a Hernán Pérez por todo el medio y el orgullo de Villa de Cura, la mandó lejos. Su cuadrangular fue tan inmenso, que resplandeció los cielos como una epopeya, por tan asombroso bateo.

Segundo rally

El ”torito” Herrera empujó a Pedro Castellanos con un elevado de sacrificio al center field Víctor Bericoto y Yojhan Quevedo con sencillo a la pradera derecha impulsó a Juniel Querecuto y a Gorkys Hernández.

Cierre del cotejo

Durante la parte baja del séptimo de la ”buena suerte”, Hernán Alejandro Pérez apareció un un sencillo y tras un error del jardinero Alberth Martínez, Lara contabilizó una más y con un fly al lef, el ”Demoledor” Pedro Castellanos llevó al home al ”Fenómeno” Pérez y Cardenales terminó ganando 9 por 8.

Yapson Gómez obtuvo su cuarto laurel del campeonato y los ”pájaros rojos” colocan su récord en 32 victorias y 22 derrotas.

MVP EN EL DÍA DE NAVIDAD

Hace días, recibió el llamado de un equipo de Grandes Ligas. Firmó contrato con los Rojos de Cincinnati, vía MLB y hoy, con sus Cardenales de Lara, este pelotero que se ejercita como ningunos, que cree como pocos y que tiene una fe increíble, se convirtió en el mejor de un partido crucial de los Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Hernán Pérez, el ídolo de Villa de Cura y del estado Aragua, tierra que ha dado los mejores jugadores de béisbol y sóftbol de la historia, como Miguel Cabrera en el lado masculino y Yuruby Alicart en el sóftbol femenino. Hoy ha dado un paso más hacia el sueño de alzar un título en la LVBP con los ”Pájaros Rojos” equipo, que le ha dado una oportunidad gigante de seguir siendo uno de los peloteros más importantes de los últimos tiempos en la pelota venezolana.

Hernán Pérez se fue de 5 – 2 con par de carreras remolcadas y anotadas, para establecer su average en 320, su cuadrangular en el inning 3 le dio a Cardenales el primero de los dos rallys que tuvo Lara de 3 anotaciones.

”Tener a mis hijos todos los días, me dan más ganas de salir al estadio a dar lo mejor de mí, mi hijo varón me motiva en el campo, al igual cuando veo a mi hija y esposa, ellos son mis mejores regalos”.

”Nosotros tenemos mucha defensa, ahora con Ravelo se fortalece más. Es por eso que siempre he dicho, que donde me pongan voy a dar lo mejor de mí, aunque me gustaría constantemente jugar en el jardín derecho”. Expresó un emocionado Hernán Alejandro Pérez, tras una entrevista a un canal de televisión nacional.

Por: Edwin Sports Hevia