Cabello asegura que EE.UU ordenó a Jesús Casal entregar las primarias a Súmate (+Video)

En su programa Con el Mazo Dando, el diputado Diosdado Cabello advirtió que Jesús Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias (CNP), se reunió en Bogotá con el jefe de Misión de la Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela, ubicada en la Embajada de los EE.UU. en Colombia, Francisco Palmieri.

Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), dijo que el encuentro se realizó en la casa del diplomático Palmieri. “Estás metido en tremendo lío, Casal”, enfatizó.

"Hace unos días en la casa del embajador gringo en Bogotá, un tipo que se llama Palmieri, se llevaron a Casal, está metido en tremendo lío, y se llevaron a tres representantes de un nido de corruptos llamado Súmate. Palmieri le dio la orden a Casal de entregarle La Primaria a Súmate", detalló Cabello. "Ya basta de que EE.UU quiera hacer lo que le dé la gana aquí en Venezuela, esta gente de la oposición está absolutamente arrastrada ante el imperialismo",



Asimismo, aseguró que el sector opositor anda desesperado, ya que “convocan a un gran fraude a su propia gente y le dicen al mundo que son modelos a seguir”.



“Lo que se avecina es un gran fraude, señores. ¿Por qué aparezco yo y más de 40 mil muertos? Y en una primera revisión. Ellos van a decir que todos participaron. Señora opositora, es un gran fraude lo que se viene”, manifestó el dirigente.



Cabello insistió que en verdad se trata de “un desastre, usan los datos de los venezolanos para hacer creer que una gran mayoría participará en su fraude”.



Explicó que “el 30 % de los centros estarán ubicados en las casas de los dirigentes de la oposición, un 29 % en plazas y parques públicos, el 8,64 % estarán ubicados en negocios privados, 3 % en club social, 2,99 % en centros sociales, 2,86 % estacionamientos, 2,80 % en iglesias, 1 % de sedes de gremios y 1 % sedes de partidos políticos, entre otros”.



“Hay mucha gente que no sabe que su casa es un centro de votación. Nadie sabe nada. Ustedes se meten allí y sale todo el mundo. Ahora salen que la información del CNE es pública, una cosa es que la información sea pública y otra distinta es el uso que se le da”, dijo.



Finalmente, Cabello anunció una investigación desde la Comisión de Política Interior de la AN sobre la financiación de las primarias opositoras: “su origen y quiénes se están beneficiando”.



“Bueno Casal, está metido en tremendo lío. Nosotros estamos haciendo la investigación de todos los que están promoviendo este fraude al país”, subrayó.



Con infomación de: Globovisión