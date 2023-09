Esta semana de “post feria”, el equipo periodístico de Somos Televisión y Noticias Barquisimeto se trasladan a la populosa e histórica zona comercial de la ciudad, para conocer con transmisión en vivo y directo, las diversas opiniones de quienes habitualmente visitan el mercado buscando las mejores ofertas de los productos de primera necesidad; así como la versión de los comerciantes que ofrecen sus mercancías desde tempranas horas del día.

Este sector comercial ubicado en pleno centro de la ciudad, mantiene dividida las opiniones de quienes transitan y conviven por la zona, ya que mientras unos se sienten beneficiados por la cantidad de productos que allí ofrecen, otros denuncian el “caos y la anarquía” que genera este mercado informal, situación que será contrastada a través del programa “Noticias Barquisimeto” moderado por Daniel Rodríguez y Ely Saúl Sequera; y desde la calle el equipo reporteril integrado por Daniel Oviedo, Rubén Conde, Iván Anzola y Yogni Silva.



El Mercado del Manteco: ¿El mejor sitio para comprar en Barquisimeto?. Ubicado entre las calles 30 a la 37 con las carreras 21 hasta la 25, este complejo lugar se caracteriza por la venta de alimentos, medicinas, productos de higiene y aseo personal, entre otros, a un costo menor que en muchos establecimientos consolidados en el llamado “Macro-centro” de Barquisimeto, pero con la particularidad que muchos vendedores solo aceptan dólares o bolívares en efectivo.



“Es muy complicado adquirir aquí una harina pan o algo para comer, porque te imponen una moneda que no es la nuestra. Nosotros no tenemos dólares y si los tuviera ni loca que me los traigo para acá, porque hay mucha delincuencia disfrazada de comerciante”, dijo en una oportunidad una ama de casa que eventualmente visita el mercado del “Manteco” para ver que puede llevar para su casa.





“Nosotros sabemos cómo arreglárnosla para traer desde Cúcuta lo que aquí ofertamos a buen precio. Eso sí, la gente debe pagarnos en efectivo porque no tenemos manera de adquirir un punto de venta electrónico, además que con los dólares y bolívares en efectivo se nos hace más fácil comprar la mercancía en Colombia”, contó hace tiempo uno de los tantos vendedores informales del Manteco.



Tanto los consumidores como los comerciantes formales establecidos en el centro de la ciudad, se sienten gravemente afectados por este mercado que “colapsa” la zona, debido a la gran cantidad de vendedores informales que dificultan el libre paso de las personas y el normal tránsito vehicular, muchas veces en actitudes “hostiles y amenazantes” cuando alguien les reclama el desorden que generan.



Con el pasar de los días la “anarquía y el desorden” se apoderan del centro de Barquisimeto. La problemática que genera el mercado del “Manteco” se agudiza y cada día crece la economía informal en la zona, mientras los organismos oficiales “esquivan” y posponen las responsabilidades para imponer el orden a través de acciones concretas.



NB